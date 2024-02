Galerii: Grisli Soppe-Kahari uus näitus räägib emaks olemise kogemustest

Maaliseeria "Emailm" on valminud suures osas aastatel 2023–2024, kuid seeria eellugu sai alguse aastal 2021.

"Emailmas elades muutub ajataju, kuid mitte viisil, et aeg tõmbub kokku või laieneb, vaid mõlemad toimuvad samaaegselt. See tunne laieneb ka teistesse eluvaldkondadesse. Samas autonoomsus, mis eksisteeris enne emadust, on nüüd kättesaamatu. Laps täidab elu, kuid ei võta ära ema enda "mina". See pigem süveneb ning kindlustub – tunnetan selgemalt oma arusaamu ning seletan neid endale ja ka maailmale julgemalt kui iial enne," selgitas kunstnik.

""Emailma" seeria näitab väikest osa minu kogemusest emana. Minu jaoks tähendusrikast osa ja ka seda, kuhu kandus minu fookus kunstnikuna värske emana. Nagu ka varem, on ka selles seerias olulisel kohal sümbolism, mis elus iseenesest tekib ning seletab mõnd hetkeolukorda selgemalt lahti kui sõnad seda suudaksid," lisas Soppe-Kahar.

Grisli Soppe-Kahar (1990) on maalikunstnik, kes elab ja töötab Tallinnas. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide osakonna maali erialal BA (2014), MA (2016). Aastal 2017 oli tal mahukas näitus koos Danel Kahariga Tartu Kunstimaja suures saalis. 2018. aasta suvel viibis ta koos Danel Kahariga residentuuris Itaalias (Mazzano Romanos). Tema eelmine isiknäitus toimus aastal 2021 Tallinna Portreegaleriis ("Keegi veel"). Lisaks maalikunstile töötab Kahar ka klassiõpetajana hooldusklassis, mis on teda samuti kunstnikuna kujundanud.

Näitus "Emailm" jääb avatuks 18. märtsini.