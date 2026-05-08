Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

9. mail avab Tartus uksed galeristide duo Kaili Kase ja Raul Oreškini uus kunstiasutus Mikrogalerii. Galerii esimeseks väljapanekuks on Sandra Jõgeva näitus "Kas sa tead, mis Hanif Kureishiga juhtus?".

Tartus, Ülejõe linnaosas asuvas endises garaažilinnakus käis päeval töine askeldamine. Kitsamates ringkondades ka Mikro-Veneetsia nime kandvas piirkonnas anti viimast lihvi endisesse garaažiboksi rajatud Mikrogaleriile. Paralleelselt sel nädalal Veneetsias avatud kunstibiennaaliga rajati ka minimajja justkui "Eesti paviljon"

"Veneetsia biennaaliga mängimine, selle esteetika ja nende elementide kasutamine endises garaažiboksis ja siis hästi miniatuurses mõõtkavas, see on natuke nagu selline absurdne, ta on kindlasti kriitiline ja samas, seda saab võtta kui iseseisvat kunstiteost ja kunstinähtust," ütles Mikrogalerii asutaja Raul Oreškin.

Mikrogalerii ehk ligikaudu 36 ruutmeetri suurune, kahe korrusega näituse- ja eluruumi programm hakkab keskenduma kaasaegsele kunstile. Galerii avanäituseks on kunstniku Sandra Jõgeva looming. Oma videoinstallatsioonides avab Jõgeva nii inimeste fetišeid kui ka Veneetsia kunstibiennaali telgitaguseid

"Kui sa vaatad seda avamist, siis sa näed, kui pinges on inimesed, kuidas nad on tegelikult oma karjääri pärast kohutavalt mures, eks kunstnikud ole ju väga ebakindlas olukorras väga paljudes kohtades ja kuidagi see, mida inimesed tahavad endast näidata, kuidas nad on üles löödud, et need muljed külastatud biennaali pressiavamistest on mõnes mõttes kustumatud," ütles kunstnik Sandra Jõgeva.

Ülejõel, Lubja tänava garaažibokside asemele kerkivate minimajade idee autor on arhitekt Tiit Sild, kes rajas sinna ka esimesed kaks maja. Osaliselt rääma jäänud garaažide vahele on viimaste aastatega kujunenud omamoodi vabaõhugalerii, kus saab näha Tartu tänavakunsti. Oma teosed on seal loonud näiteks Edward von Lõngus ja Kairo.