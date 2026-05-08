X!

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

Kunst
Foto: Maria Kilk
Kunst

9. mail avab Tartus uksed galeristide duo Kaili Kase ja Raul Oreškini uus kunstiasutus Mikrogalerii. Galerii esimeseks väljapanekuks on Sandra Jõgeva näitus "Kas sa tead, mis Hanif Kureishiga juhtus?".

Tartus, Ülejõe linnaosas asuvas endises garaažilinnakus käis päeval töine askeldamine. Kitsamates ringkondades ka Mikro-Veneetsia nime kandvas piirkonnas anti viimast lihvi endisesse garaažiboksi rajatud Mikrogaleriile. Paralleelselt sel nädalal Veneetsias avatud kunstibiennaaliga rajati ka minimajja justkui "Eesti paviljon"

"Veneetsia biennaaliga mängimine, selle esteetika ja nende elementide kasutamine endises garaažiboksis ja siis hästi miniatuurses mõõtkavas, see on natuke nagu selline absurdne, ta on kindlasti kriitiline ja samas, seda saab võtta kui iseseisvat kunstiteost ja kunstinähtust," ütles Mikrogalerii asutaja Raul Oreškin.

Mikrogalerii ehk ligikaudu 36 ruutmeetri suurune, kahe korrusega näituse- ja eluruumi programm hakkab keskenduma kaasaegsele kunstile. Galerii avanäituseks on kunstniku Sandra Jõgeva looming. Oma videoinstallatsioonides avab Jõgeva nii inimeste fetišeid kui ka Veneetsia kunstibiennaali telgitaguseid

"Kui sa vaatad seda avamist, siis sa näed, kui pinges on inimesed, kuidas nad on tegelikult oma karjääri pärast kohutavalt mures, eks kunstnikud ole ju väga ebakindlas olukorras väga paljudes kohtades ja kuidagi see, mida inimesed tahavad endast näidata, kuidas nad on üles löödud, et need muljed külastatud biennaali pressiavamistest on mõnes mõttes kustumatud," ütles kunstnik Sandra Jõgeva.

Ülejõel, Lubja tänava garaažibokside asemele kerkivate minimajade idee autor on arhitekt Tiit Sild, kes rajas sinna ka esimesed kaks maja. Osaliselt rääma jäänud garaažide vahele on viimaste aastatega kujunenud omamoodi vabaõhugalerii, kus saab näha Tartu tänavakunsti. Oma teosed on seal loonud näiteks Edward von Lõngus ja Kairo.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:58

Merike Estna: minu jaoks on maal kõige rohkem elus just siis, kui ta sünnib

18:55

Garaažiboksi rajatud Mikrogalerii avab uksed Sandra Jõgeva näitusega

18:54

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

16:02

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

13:16

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

12:55

Solecline avaldas debüütalbumi "Adjust to the Loneliness"

12:10

Headread pakub tänavu jalutuskäikude ja Luulemissa kõrval ka kinoprogrammi

11:49

Sinijärve raamatusoovitused: Gregor Elm end "päriskirjanikuks" treenida ei taha

11:08

Eesti Arhitektide Liidu presidendina jätkab Aet Ader

09:38

Maiken Pius: olen hakanud endale rohkem andestama

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:38

Maiken Pius: olen hakanud endale rohkem andestama

07.05

Olari Elts: mikromuudatused peatasid orkestrist lahkumise vaid hetkeks

06.05

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

07.05

Pildid: Merike Estna näituse avamine Veneetsia kunstibiennaalil

16:02

Uue muusika reede: Kermo Murel, Daniel Levi, Charli XCX, Little Simz

07.05

Eestis esineb raskemuusika legend Napalm Death

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

13:16

Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

07.05

Galerii: Maris Karjatse ja Sarah Nõmm avasid näituse "Flora Erotica"

06.05

Veneetsia bienaali avapäeva varjutasid boikotid ja protestid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo