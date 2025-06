Pildid: Voronja galeriis Peipsiveerel avati näitus "Metsik aed, metsik aeg"

Kuraator Kalli Kalde sõnul on näitus visuaalne peegeldus ajast, mil senised raamid on murenemas ja uued tähendused otsivad alles kuju. "Metsikus ei pea tähendama hooletust, vaid hoopis sügavamat sidet loodusega," ütles Kalde. "Soovin, et see näitus aitaks näha ilu seal, kus varem on nähtud korratust."

Lisaks rõhutavad Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin näituse kohaspetsiifilist tähendust: "Peipsiäärne Varnja on paik, kus loodus, ajalugu ja kultuurid põimuvad, mis loob unikaalse tausta metsikuse ja ilu uurimiseks. Tänavune näitus haarab enda alla kogu galerii territooriumi – paadikuurist saunamajani ning laienedes aedagi," sõnavad galeristid ning lisavad, et kui seni on Voronja olnud suvine kunstitempel, siis nüüdseks on sellest saanud terviklik kogemusruum, mis kutsub aega maha võtma ning mõtestama nii keskkonda kui iseennast.

Näitus toob publiku ette 21 eriilmelist kunstnikku, kelle looming kajastab metsikuse ja esteetika põimumist erinevates meediumites – maalist ja graafikast skulptuuri ja installatsioonini.

Näitusel "Metsik aed, metsik aeg" osalevad: Maria-Kristiina Ulas, Liisa Kruusmägi, Pusa, Kairo, Kalli Kalde, Silja Truus, Kadri Toom, Janno Bergmann, Eero Ijavoinen, Tuuli Puhvel, Albert Gulk, Epp Margna, Hannah Harkes, Aet Ollisaar, Mari Prekup, Jaak Klausen, Carmen Ööbik, Mairoos Mett, Rasmus Hirv, Stefani Freitok ja Tuuli Roosma.

Kaheteistkümnenda hooaja näitust saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha 17. augustini 2025. Voronja galerii on avatud reedest pühapäevani, kell 12–18.