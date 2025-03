Voronja galerii uue hooaja kuraator on Kalli Kalde

Kalde kureeritud näitus kutsub mõtlema aiast kui elusorganismist, mille ilu peitub selle mitmekesisuses ja looduslikkuses, mitte pelgalt inimese loodud kujundites. Näituse teine kihistus käsitleb metsiku aja mõistet. Väljapanek laieneb seekord lisaks paadikuurile ka Voronja aeda.

"Muutuvad ajad muudavad ka iluideaale. Kui varem peeti aianduses ja esteetikas oluliseks korrapära ja kontrolli, siis tänapäeval mõistame üha enam looduslikkuse ja elurikkuse väärtust. See näitus on vastukaja ajastu muutustele ja kutse otsida ilu metsikusest," sõnas kuraator Kalli Kalde. "Metsikus ei pea tähendama hooletust, vaid hoopis sügavamat sidet loodusega. Näitus uurib kunsti kaudu, kuidas metsik ilu võib inspireerida, üllatada ja võibolla isegi lohutust pakkuda."

"Me elame ajas, mis on täis määramatust ja muutusi, kus vanad struktuurid murenevad ja uued tähendused alles otsivad oma kohta. Voronja galerii asukoht Eesti-Vene piiril Peipsi ääres annab sellele teemaringile erilise kaalu. See on paik, kus kultuurid põimuvad, kus ajalugu ja tänapäev eksisteerivad kõrvuti ning kus loodus ja inimtegevus peavad pidevalt uut tasakaalu leidma," selgitasid galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin näituse valikut Voronja kunstiprogrammi.

Näitusel osalevad Maria-Kristiina Ulas, Liisa Kruusmägi, Pusa, Kairo, Kalli Kalde, Silja Truus, Kadri Toom, Janno Bergmann, Eero Ijavoinen, Tuuli Puhvel, Albert Gulk ja Epp Margna, kes käsitlevad metsikuse ja esteetika kokkupuutepunkte erinevates meediumites alates maali- ja graafikakunstist kuni skulptuuri ja installatsioonideni.

Voronja galerii suvehooaeg avatakse 15. juunil ning see jääb avatuks augusti lõpuni.