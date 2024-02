Voronja 11. hooaega kureerivad galerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin

Voronja 11. hooaja puhul kureerivad galerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin näitust "Tulevikuvaated", millega soovivad kuraatorid otsida vastust küsimusele, miks me neid asju üldse teeme, mida me igapäevaselt teeme.

Näitus annab galeristidele võimaluse koos publikuga arutleda, kuidas ja mil määral on Voronja galerii tegevus mõjutanud või lausa muutnud piirkonda ning mis tähendus või tähtsus neil väiksematel ja suurematel muutustel üldse on. "Esmalt soovime läbi mõtestada senised galerii hooajad, et arutleda, kas teemad on veel meie ajas relevantsed ja teiseks püüame näitusega analüüsida võimalikke tulevikustsenaariume, andes nõnda galeriile värske tõuke võimalikuks järgmiseks kümnendiks," selgitasid Kask ja Oreškin.

Voronja galerii alustas Peipsiveerel näitusteprogrammiga 2014. aastal. Alates 2016. aastast korraldab galerii Tartus korternäituseid ning 2018. aastal viis läbi korternäituste sarja "Lätted", mis toimusid Eesti erinevates paikades, tuntud ja armastatud kunstnike sünnikodudes.

2020. aastal paigaldati Voronja aeda esimesed skulptuurid, et arendada territooriumil välja aastaringselt toimiv skulptuuride aed. Alates 2023. aastast pakub Voronja galerii talveperioodil kunstnikele residentuuriprogrammi.

Üheksanda hooaja näitust "Tulevikuvaated" saab Peipsiveerel asuvas galeriis näha juunist augustini.