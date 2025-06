Galerii: Tuuli Roosma avas Voronja galeriis esimese isikunäituse "Menupaus"

"Menupaus" on teadlik loominguline paus telemaailmast, mille jooksul sai Tuuli Roosma lõpuks keskenduda kaua oodanud soovile pöörduda tagasi kunsti juurde ning väljendada end läbi pintsli ja värvi. Kuigi ta alustas maalikunstiõpinguid juba nooruses, jäi see teekond toona pooleli, kuna tundus, et tal pole kunstnikuna midagi olulist öelda. Nüüd, aastakümneid hiljem, on ta avastanud, kui palju on tal just kunsti kaudu iseendale ja maailmale edasi anda.

"Kunst on tõesti mulle oluline ja pakub tohutut kirge. Olen kasvanud kunstnike suguvõsas – minu vanaisa oli tuntud pallaslane Rudolf Sepp ja ema õppis keraamikuks, sest tolle aja ühiskond ei toetanud naist maalikunstnikuna. Ka mina kasvasin teadmises, et minust saab kunstnik. See teadmine ei kadunud kuhugi, lihtsalt ootas oma aega," sõnas Roosma.

Viimase aasta jooksul on Roosma täiendanud end maalikunsti alal Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemias ning jõudnud esimese isikunäituseni. "Menupaus" pole lihtsalt paus senisest karjäärist, vaid tähistab tema jaoks uue loomepeatüki algust.

"Tuuli on peaaegu meie naaber, suvitades Varnjas ning olles kohaliku elu loomulik osa. Aga veel olulisem on see, et Voronja on tihti olnud koht, kus antakse võimalus esimesteks sammudeks – olgu selleks debüüt kas kuraatorina või kunstnikuna. Me usume, et kunst sünnib julgusest alustada. Tuuli tagasitulek maalikunsti juurde on siiras ja jõuline ning meil on hea meel, et see uus teekond saab avalöögi Peipsi ääres Voronja galeriis," selgitasid Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin, miks Roosma näitus valiti galerii 12. suveprogrammi avalöögiks.

Näitust saab külastada 1. 7. ja 8. juunil.