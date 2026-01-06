Voronja galerii 13. hooajal heidetakse pilk elule Peipsiveerel

Saabuval suvel avab Voronja galerii oma 13. suvehooaja, mis on pühendatud neile, kes seda paika päriselt tunnevad.

Voronja galerii 13. hooaja kuraatorid on kunstikud Tuuli Vahesaar ja Martin Laiapea.

"Meie näitused ei sünni Peipsiveerel juhuslikult, vaid alati dialoogis selle paigaga. 13. hooaeg teravdab seda lähtekohta veelgi. Kui on aeg vaadata peeglisse, olgu see peegel kohalike käes. Just seetõttu kutsusime 13. hooaega kureerima ja looma kunstnikeduo Tuuli Vahesaare ja Martin Laiapea, kes on elanud Peipsiveerel Varnja külas juba kuus aastat," ütlesid Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin.

Galeristide sõnul pole Peipsiäärne maaelu romantiline taganemisruum, vaid teadlik ja sageli keeruline valik. Elu maa ja vee piiril tähendab kohanemist katkestustega, olgu selleks elekter, transport või ligipääs teenustele, ning pidevat valmisolekut tulla toime nähtamatute piirangutega. Sellistes oludes kujunevad välja inimesed ja kogukonnad, kes ei mahu tavapärastesse normidesse. Näitus "Imelikud inimesed" toob selle kogemuse nähtavale, mitte sotsiaalse kommentaari või vastanduse kaudu, vaid kohalike loojate kunstiliste tõlgenduste kaudu.

"Peipsiäärses ridakülas laotub laiali äraspidine omailm, nagu vana järvepõhi, mille mudas kogub jõudu salapärane orgaanika. Kõigel siin on võimalus end uuesti ilmutada, uuesti leiutada ja uuesti ärgata. Pilliroog sirutab oma risoomid inimeste elupaikade ligi, unenäod roomavad tumedate tigudena ning mahajäetud kaevudes puhkavad kitsede luud. Sellest veidralt nihkes maailmast joonistub muster, mida märkavad need, kes jäävad kauemaks ja peatuvad piiripealsuses. Nendest saavadki ajapikku homines insoliti ehk imelikud inimesed," kommenteerisid näitus kunstnikud Tuuli Vahesaare ja Martin Laiapea.

Vahesaar ja Laiapea on Peipsiäärset elu oma loomingus järjepidevalt uurinud. Kunstnikud on olnud Varnja kogukonna osa, kuulanud ja talletanud kohalikke lugusid ning märganud detailides peituvat huumorit, draamat ja melanhooliat. Need kogemused on tõlgitud kunstikeelde, mis on ühtaegu vahetu ja poeetiline.

Sellest on loomuliku jätkuna sündinud näitusekontseptsioon "Imelikud inimesed", mis toob Voronja galeriisse kohaliku elu kohati mõranenud, ent harmoonilise kooskõla, vaiksed lood ja omapärase maagilise realismi, mida vürtsitab Peipsiveerele omane absurdihõng.

Näitus "Imelikud inimesed" avaneb 14. juunil Voronja galeriis Varnjas ning see jääb avatuks augusti lõpuni.