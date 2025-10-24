Galerii: Sandra Jõgeva uus näitus uurib keha, liikumist ja ihalust

"Pied-à-terre" on mänguline ja samas filosoofiline uurimus kehast, liikumisest ja ihalusest. Üle saja lühivideo, mille keskmes on kunstniku enda jalad, loovad poeetilise reisi läbi Tallinna, Tartu, Nizza, San Remo ja Liguuria mägikülade – paikade, kus keha ja ruum põimuvad ning jalad kui liikumise ja vabaduse sümbol saavad uue tähenduse fetiši ja identiteedi ristumiskohas.

Reisimine muutub siin enesepeegelduseks ruumis: iga samm, iga pind ja iga kingapaar on ühtaegu isiklik ja universaalne kogemus. Jalad, mis kannavad meid maailma, kehastavad Jõgeva teoses iha, kordust ja kohalolu. Nii nagu fetiš on objekt, mille kaudu inimene püüab puudutada omaenda soovi, on ka reisimine viis otsida iseennast uute maastike kaudu – jalad on selle teekonna tunnistajad.

"Pied-à-terre" ei räägi üksnes seksuaalsusest, vaid ka kehalisuse ja kultuuri kokkupuutepunktidest, intiimsuse ja avalikkuse haprast piirist. Jõgeva töö uurib, kuidas pilk, liikumine ja iha loovad tähendusi ning kuidas isegi kõige argisem detail – jalg, king, sukk või samm – võib saada isikliku mütoloogia osaks.

Näitus jääb on avatud 24.–31. oktoobrini iga päev kell 15–20. Näitusele sisse saamiseks tuleb Lai tn 36 maja juures helistada 55 43 961.