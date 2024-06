Galerii: Eesti Arhitektuurimuuseum avas näituse "Igavene Linnahall"

Tallinna Linnahall kütab kirgi ega jäta kedagi külmaks. 1980. aastal valminud avaliku hoone projekteerisid arhitektid Raine Karp ja Riina Altmäe koos sisearhitektide Ülo Sirbi, Mariann Haki ning peainsener Ago-Allan Kudduga. Sümboolse tähendusega oli arhitektide soov luua hoone abil ühendus linna ja mere vahel, Linnahalli katusemaastikult avanesid vabadusehõngu vaated.

Riiklikuks arhitektuurimälestiseks tunnistatud Linnahall on ajaloo tõmbetuules pidanud tüütut olelusvõitlust. Mitukümmend aastat on hoone kallal hammast ihutud, kuid ükski jõud pole peale hakanud. Sellest hoolimata on Linnahall inspireerinud suurel hulgal arhitekte, sisearhitekte, urbaniste, üliõpilasi ning paljusid teisi looma plaane, visioone ja loomingulisi žeste, et suursugune maja uuesti ellu äratada. Ja kui niivõrd palju häid ideid on juba loodud, siis on Linnahallil võimalus olla igavene.

Näitus "Igavene Linnahall" räägib lootusrikka loo ühest Eesti olulisimast hoonest.

Näituse kuraatorid on Anna-Liiza Izbaš, Jarmo Kauge ja Grete Tiigiste. Kujundasid Koit Randmäe ja Brit Pavelson.

Näitus on avatud 22. septembrini.