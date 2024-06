Näituse "Igavene linnahall" kuraator: linnahall on mõeldud säilima

Mere ääres lagunev Tallinna linnahall on ehitis, mis on kirgi kütnud alates oma valmimisest olümpiaregati aastal kuni tänaseni. Arhitektuurimuuseum on pannud kokku mahuka näituse "Igavene linnahall", mis jutustab lootusrikka loo ühest Eesti inspireerivamast hoonest.

Arhitektide Raine Karbi ja Riina Altmäe projekteeritud linnahall oli omal ajal esimene hoone, mis avas Tallinna kesklinna merele, olles oma vormilt ja ideelt ainulaadne kogu baltikumis.

Näituse kuraator Grete Tiigiste sõnas, et linnahall on vormilt ja kohaliku materjali kasutuse poolest oluline ehitis, mis toob välja kohaliku arhitektuuritraditsiooni.

"Mastaapne vorm – mida on ühtpidi palju kirutud, aga on teistpidi väga silmatorkav ja hästi soliidne – on pälvinud palju rahvusvahelist tähelepanu. See, et ta puudutab nii paljusid, on omaette väärtus, mida me peaksime säilitama. Hoone on ka muinsuskaitse all, nii et ta on ette nähtud säilima," rääkis Tiigiste.

Näitus pakub rohkelt materjali, mida varem väga palju avalikkusele näidatud pole. Välja on toodud ka detaile linnahalli tarbeks kavandatud kunstist alates kuulsast gobeläänist ja sisustuselementidest kuni merepoolsesse ossa kavandatud skulptuurini.

"Üks magusamaid on kindlasti Raine Karbi esialgne eskiis linnahalli hoone mahust, mis on oma laadilt ja kujult hoopis teine kui see, mis praegu mere ääres on. Me kompame ka selle ümbrust ja jõuame rekonstrueerimisprojektideni välja – selliste fantaasiateni, kuhu me tegelikult ka tahtsime jõuda," sõnas kuraator Anna-Liisa Izbaš.

Näitus Rotermanni soolalao kolmandal korrusel on avatud septembri keskpaigani.