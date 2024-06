Tallinna püssirohuaidas näeb Kellerteatri lavastustes kasutatud rekvisiite

Teater tegutseb vanas paekivihoones alates 2019. aastast ja on tänaseks lavale toonud 23 põnevikku.

Näitusele on pandud maske, dekoratsioone ja rekvisiite kunstnik Britt Urbla Kelleri kujundatud lavastustest "Mõrvad Rue Morgue'il", "Armunud alkeemik", "Mäng", "Marie Rogèt' mõistatus" ja "Skiso". Väljas olevad maskid ja butafooria on valmistanud Sandra Lange ja Kerstin Karu.

"Kahju oleks hoida neid ilusaid asju ainult teatri laos varjul," selgitas teatrijuht Vahur Keller, kust sündis idee näitus kokku panna. Näitusel on kujundusi lavastustest, mis on juba oma lavatee lõpetanud, aga ka neid, mis on veel mängukavas. "Kui mõni kaunis ese ilmub sageli etenduses publiku silme ette ainult mõneks põgusaks hetkeks, siis näitusel saab seda nüüd rahulikult vaadata ja imetleda," lisas Keller.