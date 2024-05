Pildid: Kellerteatris esietendub müsteerium "Libarebased"

"Libarebased" on metsik müsteerium naiseks olemise võimalikkusest, mis kõneleb kolmest omavahel veidral kombel seotud naisest, kellest igaühel on oma salapärane lugu rääkida. Lood pärinevad Jaapani folkloorist ja põimuvad omavahel eri aegades ja ruumides.

Kujumuutvatel libarebastest vaimolenditel on võimalik siseneda inimeste maailma ja kogeda elu naisena – võimu, armastust, eneseteostust, sündi, surma, petmist ja pettumust, aga ka leppimist. Laval põimuvad erinevad reaalsused, tegelased, kehad, helid ja ürgelemendid üheks kummastavalt esteetiliseks tervikuks.

Autor ja lavastaja Kristina Paškevićius ütleb: "Need on arhetüüpsed lood. Üks noor, üks keskealine ja üks vanem naine – armastajad ja deemonid. Iga naine teab, et ühel hetkel võib ta olla kaunis koduperenaine ja seksikiisu, ja järgmisel hetkel oled hüdra, kes tahab kõikidel oma kallitel pea otsast ära hammustada. See lavastus tuletab meelde, kui ilus ja elamisväärne on elu."

Paškevićius on olnud kaaslavastaja ja koreograaf mitmele Kellerteatri põnevikule, kõige esimesest "Mõrvad Rue Morgue'il" lavastusest peale. "Libarebased" on tema esimene autorilavastus Kellerteatris.

Uues müsteeriumis mängivad Ülle Kaljuste (Eesti Draamateater), Liis Haab ja Tuuli Maarja Möller (Rakvere Teater), idee autor ja lavastaja on Kristina Paškevićius, lavastusdramaturg ja konsultant japanoloog Maret Nukke, kujunduse lõi kunstnik Reet Aus, helilooja on Helena Tulve, jaapani võitluskunstide õpetaja Ville Jehe, valguskunstnik Margus Vaigur ja grimeerija Triin Tulp.

Uus müsteerium esietendub 12. mail kell 19.00 Kellerteatri Püssirohuaida saalis.