Kellerteatri uus kunstiline juht on Andres Roosileht

"Roosileht on olnud näitleja ja lavastajana Kellerteatriga tihedalt seotud selle algusest peale. Uue hooaja repertuaari planeerimisega on ta tegelenud sellest kevadest alates," kommenteeris uuendusi teatrijuht Vahur Keller. "Tema suhtumine teatrisse on ääretult kirglik ja ägedaid ideid tulvab tal vulkaanina. Usaldan Andrese nägemust meie teatrist ja selle repertuaarist täielikult ja ootan Kellerteatri uut ajajärku suure põnevusega," lisas ta.

"Mulle meeldisid juba lapsena põnevikud. Lugesin juba siis ka väga palju näidendeid, just sellepärast, et need olid põnevad. Ma sain neis kohe teada, mis juhtub. Minu ema on olnud eluaeg tohutu krimkafänn ja tänu sellele oli meil kodus krimkasid nii palju, kui tol ajal kätte saada oli. Lugude jutustamine sel moel, et neid oleks põnev lugeda, on mulle alati meeldinud. Lugu peab olema põnev – eriti teatris," rääkis Andres Roosileht omaenda isiklikest seostest põnevikega.

"Sellest, milline võiks olla kihvt teater, on meil on Vahuriga üsna sarnane nägemus. Erinevus on ehk selles, et kui Vahurile meeldivad pigem gootilikud müsteeriumid, mille tegelasteks on erilised inimesed, siis minule meeldivad pigem tavalised inimesed, kelle peas toimub igavene hunnik põnevaid asju. Miks tavaline inimene sooritab kuriteo, mis tema peas toimub ja kuidas ta selleni jõuab? Läbi põneviku saab suurepäraselt jutustada ka lugusid inimese ja ühiskonna vahelistest teemadest," jätkas Roosileht.

Selle aasta märtsis pärjas publik Andres Roosilehe lavastatud David Foley trilleri "Afäär" Kellerteatri esimese viie aasta lemmiklavastuse tiitliga "Saag". Teatri viiendal sünnipäeval esietendus ka Roosilehe teine lavastus Kellerteatris – Stephen Kingi ja William Goldmani "Misery". Näitlejana saab Roosilehte põnevusteatri repertuaaris näha viies lavastuses.

Uuel sügis-kevad hooajal jõuab Kellerteatri publiku ette kuus uut põnevikku. Septembri lõpus toob Toomas Täht koos kunstnik Karmo Mende, valguskujundaja Priidu Adlase ja helikujundaja Ove-Kuth Soosaarega Tallinna püssirohuaidas lavale Hiina enimmängitud näitekirjaniku Nick Rongjun Yu näidendi "Vale" – terava, sünge ja üllatava draama, mis on ülesehitatud pingelise psühholoogilise politsei ülekuulamisena. Lavastuses duelleerivad tegelastena näitlejad Andres Roosileht ja Rauno Kaibiainen.

21. novembril läheb Kellerteater mängima Kumu auditooriumisse, kus lavastaja Andres Roosileht, kunstnik Marge Martin ning valgus- ja videokunstnik Rene Topolev toovad lavale Rupert Holmes'i põnevuskomöödia "Kaasosaline". Loo autor Rupert Holmes on oma näidenditega võitnud nii Edgari kui Tony auhinna ja L.A. Theatre & Entertainment Review hinnangul on tegemist "Kõigi aegade parima põnevuskomöödiaga." "Kaasosalises" mängivad Liina Tennosaar, Liis Haab, Riho Rosberg ja Agur Seim.

Teatri kodusaalist kujundab kunstnik Britt Urbla Keller jõulukuuks gootilikult peene lokaali, milles novembri viimasel päeval lavastub Vahur Kelleri pidusöögiga muusikaline põnevik "Kuradi restoran", kus mängivad Hans Kristian Õis, Teele Kaljuvee O'Brock ja teised. Lavastab Vahur Keller, kaaslavastaja ja koreograaf on Kristina Paškevicius, valguskujundaja Mario Maripuu ja helikujundaja ning muusikajuht on Siim Aimla.

Uue aasta alguses lavastab Andres Roosileht näitlejate Harriet Toompere, Liis Haabi ja Kaisa Seldega Püssirohuaida saalis Michele Lowe' pöörase põneviku "Saagi lõhn", aprillis toob Sander Pukk lavale Danny Robbinsi põneviku "Kummituslugu 2:22" ning hooajale paneb Roosilehe lavastajakäe all juulikuus punkti suure trupiga triller – Dan Browni maailmakuulus "Da Vinci kood", Veikko Tääriga peaosas.

Uus hooaeg algab 3. ja 4. septembril Tallinna püssirohuaidas Vahur Kelleri psühhotrilleri "Skiso" etendustega. Enne uue põneviku "Vale" esietendust saab septembris veel näha ka John Fowlesi trillerit "Liblikapüüdja" ja Stephen Kingi põnevikku "Misery" ning kolme viimase etendusega jõuab publiku ette Martin Alguse krimitriller "Midagi tõelist" – kaks neist Tallinnas kodusaalis ja üks, 6. septembril, Saaremaal Kuressaare teatris.

Lisaks alustab Kellerteater sügisel Eesti tuuri Agatha Christie menuka krimilooga "Hiirelõks". Etendusi antakse Rakveres, Pärnus, Tartus, Võrus, Kuressaares, Läänemaal ja võimaluse veel mõnelpool mujalgi. Ka John Fowlesi ja Kersti Heinloo "Liblikapüüdja" jõuab sügisel lisaks Tallinnale gastrollidega veel Tartu Uude Teatrisse ning ka Brüsseli eesti kogukonna ette.