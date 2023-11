Vahur Keller Agatha Christie "Hiirelõksust": tegin seda põnevamaks

Inglismaad on tabanud erakordne torm ja seitse inimest on maamõisa külalistemajas lumevangis. Varsti sureb esimene ohver ja järk-järgult hakkavad paljastuma võõrastemaja külaliste tumedad mineviku saladused. Näidendi "Hiirelõks" lavastas ning ühtlasi ka tõlkis uuesti Vahur Keller.

"Tegin seda rohkem põnevamaks, põnevikumaks. Sinna on pisut sisse kirjutatud salonglikku komöödiat, on tunda sellist briti stiili – nad armastavad, teevad nalja, ilutsevad pisut. Ma võtsin seda oluliselt vähemaks, et meil ta on eelkõige ikka pingeline põnevuslugu," rääkis Keller.

Lavateos põhineb Agatha Christie jutustusel "Kolm pimedat hiirt". "Hiirelõks" esietendus Londoni West End teatris 1952. aastal ja on sellest alates katkematult mängukavas püsinud.

"Kui me tegeleme kriminaalsete lugudega, detektiivilugudega, siis peab olema repertuaaris selline asi. "Hiirelõks" veel eriti, mis on täielik rekordi omanik – 71 aastat järjest Londonis mängukavas. See on uskumatu saavutus," tunnustas lavastaja.

Võõrastemaja omanikku kehastav Liis Haab käis vahetult enne Kellerteatri proove Londonis sealset lavastust vaatamas.

"Peaksin ütlema, et meie lavastus erineb sellest kardinaalselt. Seal oli see selline klassikaline uste-komöödia ja publikule väga meeldis see – nad naersid kogu aeg. Meie siin naeru taga ei aja, meil on ikkagi põnevik ja müsteerium," rõhutas Haab.

Kelleri sõnul on kriminullidel ainult üks kuninganna. "See on tõesti meisterlik, kuidas ta põneviku üles ehitab, mis moodi ta kerib seda, mis detailidega, ja need tõesti toimivad."

"Hiirelõksu" mängitakse Kaja Kultuurikeskuses alates 25. novembrist.