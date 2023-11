Kellerteatris esietendub Agatha Christie kriminaaldraama "Hiirelõks"

Inglismaad on tabanud erakordne torm ja seitse inimest on maamõisa külalistemajas lumevangis. Läbi tuisu saabub suuskadel politseiinspektor, kes teatab, et seltskonnas varjab end mõrvar. Varsti surebki esimene ohver ja järk-järgult hakkavad paljastuma võõrastemaja külaliste tumedad mineviku-saladused.

Lavateos põhineb jutustusel "Kolm pimedat hiirt", mis valmis 1947. aastal kuninganna Mary 80. sünnipäevaks. "Hiirelõks" on tõlgitud 23 keelde ja selle esmalavastus on olnud Inglismaal Londoni West Endi teatri mängukavas juba rekordilised 70 aastat.

Lavale astuvad näitlejad Pääru Oja, Liis Haab, Elina Reinold, Kaisa Selde, Hans Kristian Õis, Rauno Kaibiainen, Riho Rosberg ja Andrus Eelmäe. Kuulsa näidendi tõlkis ja lavastas Vahur Keller, kunstnik on Britt Urbla Keller, koreograaf-lavastaja Kristina Paškevicius ja valguskunstnik Margus Vaigur Pärnu "Endla" teatrist.