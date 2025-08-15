Rõuges toimub Agatha Christie 135. sünniaastapäevale pühendatud festival

Krimifestivalil "Hea inglise krimilugu" astuvad lavale Krista Kaer, krimikriitik Jaan Martinson, Piret Lemett ja Christie raamatutute tõlkija Maia Planhof. Ühepäevasel festivalil toimuvad vestlusringid ja mõrvamängud, näha saab kriminaalset komöödiat ja osaleda kellaviieteel.

23. augustil toimub Rõuges ühepäevane krimifestival "Hea inglise krimilugu", mis on pühendatud krimikuningannaks nimetatud Agatha Christie 135. sünniaastapäevale.

Festivalil toimuvad vestlusringid ja mõrvamängud, näha saab kriminaalset komöödiat ja osaleda kellaviieteel. Lavale astuvad teiste seas Varraku peatoimetaja Krista Kaer, krimikriitik Jaan Martinson ning Piret Lemett kirjastusest Eesti Raamat.

"Olen Agatha Christie fänn teismelisest saadik ja minu isiklikus kogus on üle 140 Christie raamatu. Olen käinud tema sünnilinnas Torquays ja suvekodus Greenways üle kümne korra. Seal kandis toimub igal sügisel Agatha Christie rahvusvaheline festival, kus olen saanud ajada põgusalt juttu isegi Agatha Christie lapselapse Mathew Prichardiga," ütles festivali idee autor Kati Orav.

Kui teade festivalist laiali läks, võttis Oravaga ühendust 83-aastane tõlkija Maia Planhof, kes elab Rõuge vallas ja on tõlkinud 12 Agatha Christie raamatut. Planhof räägib festivalil teemal, mida ootab kirjandussõber raamatute ekraniseeringutelt ja milliste teoste ekraanile toomine on tema hinnangul eriti hästi õnnestunud.