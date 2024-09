Foley-kunstnik: kui mu enda jalanõud kõlavad halvasti, siis ma ei taha neid kanda

"OP" alustas sel hooajal uue rubriigiga, kus tutvustatakse kultuuritegelasi, kes tihti kaamera ette ei jõua, aga kes mängivad väga olulist rolli. Avaloos tutvustati foley-kunstnikku Anna-Maria Jamsi, kelle käe all on valminud paljude Eesti filmide helimaailm.

Jams selgitas, et enamike helid, mida filmidest tegelased oma kehaga teevad, on foley'd. Selleks, et neid helisid stuudios salvestama hakata, tuleb tema sõnul ka endale kõik ehted küljest ära korjata. "Sõrmustega ma võin minna millegi vastu ja tuleb mingi ekstra heli juurde, seetõttu ma panen endale alati vaiksed riided selga, et oleks võimalikult vähe lisahelisid."

Saates esitles ta oma nn aaretelaegast, kus on erinevate helide jaoks vajalikud riideesemed. "Mul on hunnikutes jalanõusid, sest kõik kõlavad veidi erinevalt, vastavalt sellele, mis tegelasel praegu jalas on ja kuidas see võiks kõlada, kas see võiks rohkem kõpsuda, pehme kõlaga või võiks kriuksida, lisaks kui ta kõpsub, siis kasa see on tummisem kõps või teravam kõps."

"Mujal maailmas on foley olnud aastakümneid, on ka erinevaid lähenemised ja töömeetodid, näiteks itaallased teevad oma samme ainult istudes," selgitas ta ja mainis, et võib-olla tuleb kunagi päev, kui ta ostab 500-eurosed kingad, mis kõlaksid nagu kõige paremad kontsakingad. "Kui ma käin kaltsukates, siis ma ka vaatan-kuulan jalanõusid."

"Mu tööhaigus on see, et kui mu enda jalanõud kõlavad halvasti, siis ma ei taha neid kanda, isegi kui need on superilusad, siis ma ei taha neid kanda," nentis ta ja rõhutas, et ta kogub kokku ka igasugu kummalisi asju. "Kui keegi tahab midagi huvitavat ära visata, kasvõi mingi tool, mis on vana ja kriuksub, siis ma tahan seda endale, ära viskab veel ära."

"Foley on väga loominguline töö ja sellepärast ma selle peale ka jäin, kuna see on üks nendest osadest filmi juures, kus ma saan oma kätega midagi teha," kinnitas Jams.