Pillimeister: Youtube'ist videoid vaadates tundus, et pillide tegemine on täitsa tehtav

Muusika juurde sattus Chhabra umbes kolmandas klassis, kui ema ta Arsise kellade kooli viis. "Ütles, et nüüd sa tegeled peale kooli millegagi," meenutas ta ja lisas, et seda, kust tal huvi just vanamuusika vastu tekkis, ta täpselt ei tea. "Äkki kõik need keskaegsed arvutimängud, seal on sellist stiliseeritud muusikat."

Ühel hetkel mõtles Chabbra, et väga lahe oleks ise pille ehitama hakata. "Vaatasin Youtube'ist videoid. See on hästi ohtlik – sa vaatad neid monteeritud videoid, kus viie minutiga saetakse ja pannakse pill kokku ning siis tekib idee, et see on täitsa tehtav," naeris ta. "Ja siis Tõnu Sepp ütles, et mul on tööriistu, mul on vormid, joonised, hakka pihta, muud ei olegi. Pillimänguga oli sama moodi – ta andis mulle lihtsalt gamba kätte ja ütles, et näeme homme, siis on proov. Väga hea suhtumine. Ei olnud liiga suurt aukartust, tuleb lihtsalt teha."

Lisaks gambade ehitamisele ja parandamisele on ta ka teiste pillidega kätt proovinud. Näiteks on ta valmistanud keskaegses stiilis plokkflööte ja väikseid harfe.

