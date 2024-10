Konservaator: enne konserveerima asumist tuleb läbi mõelda, mis väärtused esemel on

Eesti Rahva Muuseumi konservaator Mariliis Vaks rõhutas, et enne konserveerima asumist tuleb korralikult läbi mõelda, mis väärtused esemel on, sest muidu võib läbimõtlematult eemaldada midagi, mis selle eseme ajaloos väga oluline on olnud.

Eesti Rahva Muuseumis konservaatorina töötav Mariliis Vaks tegeleb peamiselt puitesemetega. "Konservaatori töö on tagada, et esemed säiliksid muuseumis ja et säiliks nende väärtused ja informatsioon, mida need esemed kannavad," märkis ta kultuurisaates "OP".

Tema sõnul on konserveerimine suures osas ka väärtustega seotud. "Millised väärtused on olulisemad kui teised, et neid siis säilitada. Aga eks me püüame võimalikult palju väärtusi alles jätta, mitte liigselt sekkuda," sõnas ta. "Enne seda kui sa ei ole läbi mõelnud kõik olulised väärtused, mis sellel esemel on, ei olegi mõistlik konserveerimisega alustada, sest muidu võib läbimõtlematult eemaldada midagi, mis on selle eseme ajaloos väga oluline olnud. Kõike kiiresti ilusaks tegema ei tasu kindlasti minna," rõhutas Vaks.

ERM-is on parasjagu käimas ettevalmistused rannarootslaste näitusega, mis järgmise aasta mais avatakse. "Meie jaoks on võib-olla kõige huvitavam, et rannarootslased märgistasid tihtipeale oma esemeid. Toidunõudel on näha peremärke, vahel isegi aastaarve, nimesid," tõi ta välja. "See on natukene nagu detektiivi töö: saab mõelda vanadest asjadest ja uurida ajalugu ning tausta."

