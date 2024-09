Filmikunstnik Kaia Tungal: kutsun ennast prügikuningannaks

Tungal selgitas, et filmi puhul on kunstnikutöö kõik visuaalne, mis ekraanile jõuab. "See algab ehitiste joonistamisest, värvide valimisest ja lõpeb siis sellega, et meil on vaja kindlaks teha, et meil on nukud, millega platsil kehamasse toota," selgitas ta.

Muu hulgas tegelevad filmikunstnikud loomadega. "Näiteks tellisin sel aastal lepatriinusid, mis oli päris põnev ettevõtmine. Hunte ja hirvi oleme Ungarist toonud, kõrberebane käis platsil, siilid," loetles ta.

"Mulle tundub, et minuni jõuavad lood, mis on võikad ja räpased," naeris ta. "Ma ise naeran ja kutsun ennast prügikuningannaks, sest mingi periood oli, kus oli vaja hästi palju sellist räpast maailma luua," rääkis Tungal ja tõi välja, et näiteks pidi ta sel suvel surnud kärbseid otsima. "Pidime mahajäätud maja tegema ja siis käisime tikutulega otsimas, kellel on kõige rohkem surnuid kärbseid kodus ja kas me palun võime need ära viia."

