Triškina-Vanhatalo: kui on halvasti, siis on halvasti ja siis tulebki seda nii käsitleda

Tuleval nädalal jõuab kinodesse režissöör Liina Triškina-Vanhatalo teine täispikk mängufilm "Emalõvi". "OP-ile" antud intervjuus ütles ta, et keerulisi teemasid ei peaks filmis kuidagi ilustama, vaid käsitlema sellisena, nagu need on.

"Mulle on kõikide minu filmide puhul öeldud kuskil stsenaariumi kirjutamise faasis, et nüüd tuleks mingi comic relief sisse panna, aga kui sa neid asju hakkad pastakast välja imema, siis need ei istu sinna mitte kuidagi," ütles Triškina-Vanhatalo ja lisas, et kui on halvasti, siis on halvasti. "Ja tulebki seda asja niimoodi käsitleda, mitte seda ilustada."

Filmi peaosas on Katariina Unt. "Ta on väga hea näitleja ka ilma minuta, aga me tegime väga palju tööd," kinnitas režissöör ja lisas, et nad analüüsisid pikalt tegelast, sündmusi ja lugu. "Tegime päris pikalt proovi ja võtte olukorras oli meie ülesanne need võimalused luua."

Kuigi filmis mängib Elina Masing paha tüdrukut, siis Triškina-Vanhatalo sõnul on ta inimesena kõike muud. "Ta on väga soe ja avatud, temaga on väga kihvt töötada, ta on töökas, valmistab ette, on tähelepanelik ja kuulab ning ma arvan, et päriselus ta ei tee kärbselegi liiga."