Juhan Ulfsak: teater on kunst, mida tuleb kogu aeg uuesti leiutada

Von Krahli teatri uus kunstiline juht Juhan Ulfsak leiab, et teater on kunst, mida tuleb kogu aeg uuesti leiutada ja uuesti defineerida, mistõttu ei ole ka avangard miski, mida saab põlvest põlve edasi kanda. "Iga põlvkond peab selle uuesti kehtestama," usub Ulfsak.

Kolmapäeva õhtul toimus Telliskivi loomelinnakus uue Von Krahli teatri avamine. Varem Rataskaevu tänaval tegutsenud teater toimetab juba teist sügist majas, kus varem oli Vaba Lava. Lisaks uuele majale on teatril uued juhid – teatrijuht Jaak Prints ja kunstiline juht Juhan Ulfsak.

"Selle kohani jõudis Peeter (Jalakas, Von Krahli asutaja ja pikaaegne juht - toim). Talle tundus – ja õigustusega –, et vanalinnas, selles väikeses ja kõigile väga armsas kohas, sai üks ajastu läbi ja ta otsustas edasi liikuda. See koht siin jäi vabaks ja siin me nüüd oleme," selgitas Ulfsak.

Lisaks on teatril uus trupp, kuhu kuuluvad kunstnik Kristel Zimmer ja näitlejad Markus Auling, Edgar Vunš, Karl Birnbaum, Herman Pihlak, Kristina Preimann ja Liisa Saaremäel. "Huvitav on näha, mida nad ise toovad ja pakuvad," sõnas Prints. "Mina mõtlen endast kui nende toetajast, et aidata neil seda mõtet välja tuua."

Ulfsak selgitas, et uus trupp sündis noorte omal algatusel. "See on mõnes mõttes kogu asja mõte. Teater on selline kunst, mida tuleb paraku kogu aeg uuesti leiutada, uuesti defineerida. Kasu pole ka sellest, kui keegi vanake ütleb, et me oleme seda juba teinud. Noored ise soovisid, nad ei ole kuidagi valitud, et oo, Karabas Barabas tahab teatrit teha ja siis ta valib. Ei, need noored ise tahtsid tulla, jääda kokku, teha oma trupi. Siis ma tundsin, et äkki on mõni mõte, mida teha," selgitas ta ning lisas, et avangard ei ole miski, mis põlvest põlve edasi kandub.

"Iga põlvkond peab selle uuesti kehtestama. Ja jumala eest, see ei pruugi absoluutselt selline avangard välja näha, nagu see vanasti on. Võib-olla on hällilaulu laulmine ja pannkookide küpsetamine tänapäeva avangard," rääkis ta.

Ulfsak leiab, et oluline on olla avatud. "Meil on hästi palju väikeseid vaeseid teatreid, mis teevad kuskil proovi ja üritavad oma etendustele rahvast saada. Ma arvan, et me peaksime kõik koos rohkem koostööd tegema – suured-väikesed, väikesed-väiksed. See maja on nii uhke, et siin on ruumi küll," avaldas ta.