Von Krahli teatri uued juhid on Jaak Prints ja Juhan Ulfsak

1992. aastal Von Krahli teatri loonud Peeter Jalakas jätkab teatri juhatuse esimehena. Jalakase sõnul on tema roll Von Krahli teatris alates sellest sügisest üsna väike. "Kuni ta õige hoo sisse saab. Võib-olla aitan taustalt natukene. Kindlasti mitte selline, nagu see oli."

Edaspidi juhivad Von Krahli teatrijuht Jaak Prints ja loominguline juht Juhan Ulfsak. "Mulle tundusid nad sobivad inimesed," selgitas Jalakas. "Juhani on ise Von Krahlis kasvanud, temaga oli asi klaar. Jaak tuli kuidagi koos oma üliõpilastega, kellest moodustub meie uus trupp. Kõik asjad langesid õigel kohal kokku ja nii ta läks."

Kolmapäeva õhtul toimub Telliskivi loomelinnakus uue Von Krahli maja avamine. Varem Rataskaevu tänaval tegutsenud teater toimetab juba teist sügist majas, kus varem oli Vaba Lava. Jalakas tunnistas, et üks põhjus, miks vanalinnast loomelinnakus koliti, on seotud majandusliku hakkamasaamisega.

"See ei olnud lihtsalt uitmõte, et läheks õige minema. Sa ei tee selliseid otsuseid jooksu pealt. Selge on see, et üks oluline komponent oli ka ministeeriumipoolne vastutuse mittevõtmine. See on see, mis on saatnud mitte ainult kultuuriministeeriumit, vaid kogu meie tänast riigihaldust. Püütakse vastutusest kõrvale hiilida ja leida universaalseid mudeleid, mis kõigile passiks, aga kunstis see lõpeb katastroofiga, mis meie puhul ka nii läks," rääkis ta.

Jalakase sõnul on mitu aastat toimunud kärped Von Krahli majanduslikult keerulisse olukorda pannud. "See absurd, mis tänase ministri eelkäijad on korraldanud, nõuab kiiret lahendamist. Mul ei ole midagi öelda, meil on juba täna hing paelaga kaelas. Kui kuidagi kasvõi endist olukorda ei taastata, nagu see Von Krahli puhul mitukümmend aastat oli, siis meil pikka pidu ei ole. Kogu see süsteem, mis kehtis veel paar aastat tagasi, lõhuti lihtsalt ära ja sellest midagi paremaks ei läinud," lausus ta.