Peeter Jalakas: arvasin pikalt, et teater ei ole minu jaoks

Tänavu 30. tegutsemiaastat tähistanud Von Krahli teatri jaoks jäi 2022. aasta Tallinna vanalinnas viimaseks. Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas tõdes Vikerraadio saates "Lõpp hea, kõik hea", et arvas pikalt, et teater kui kunstiliik ei ole tema jaoks.

Jalakas kinnitas, et Von Krahli teater oma tegevust täielikult ei lõpeta. "Üks suur ja oluline etapp saab otsa, aga ma loodan, et me saame edasi tegutseda," sõnas teatrijuht.

Siiski tõdes ta, et teatri tulevik pole veel väga selge. "Me pole riigi poolt saanud mitte ühtegi vihjet, mis meist edasi saab. Kahjuks on see nii."

Uute mängukohtadena on teatril kaalukausil Telliskivi loomelinnakus asuvad Vaba Lava ruumid ja Noblessneri valukoda. Jalakas rõhutas, et plaani kogu Von Krahli ühest kohast teise samal kujul mõtet tõsta pole.

"Minu jaoks ei ole kunagi teater iseenesest eesmärk, see on vahend hetke püüda. Samamoodi püüad sa seda hetke kontserdil või misiganes sündmusel, kus on vajalik see, et sa lähed teiste inimestega ühte kohta ja siis jagad seda üht ja ainust hetke," selgitas Jalakas.

30 aastat tagasi loodud Von Krahli teater sai Jalakase sõnul alguse soovist teha teatrit, millega ta ise rahule jääks. "Eriti 1990. aastatel tundus mulle nii imelik, kuidas ma vaatan teatris mingisugust lugu, mis on täielik jama – haledalt mängitud, nii lihtsakoeline lookene – ja mõtlen, et issand jumal, inimesed on tulnud kokku ja raisanud hulga aega ära ja mõelnud sellise asja välja. Ja siis pärast loed, et see oli imeline, keegi kriitik kirjutab, kuidas ta leidis sealt täiesti imelisi asju. Mulle oli see täiesti arusaamatu, tükk aega mõtlesin, et see kunstiliik ei ole minu jaoks," meenutas ta.

"Tuli ise kontrollida, kas on võimalik teha ka niiviisi, et ise kuidagi enam-vähem rahule jääks. Aeg-ajalt on see õnnestunud. Lihtsalt minna ja hakata teistmoodi tegema, see ei tööta nii," rääkis ta.