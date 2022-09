Peeter Jalakas Von Krahli tulevikust: Juhan Ulfsaki roll peaks suurenema, minu oma vähenema

Kuigi teater kolib välja majast, kus on 30 aastat tegutsetud, ei plaanita Jalaka sõnul teatriga lõpetada. "Me tahame ikka edasi tegutseda ja igasuguseid plaane on," kinnitas ta.

Rataskaevu tänava ja praeguse trupi viimaseks uuslavastuseks jääb Jalaka lavastatud "Libahunt", millega kunagi teatrit alustati. "Nüüd tundus, et on sobiv hetk selle juurde tagasi tulla."

Tulevikus saab Von Krahli teatrit rohkem näha Noblessneri valukojas, kus on teater ka varem etendusi mänginud. Jalakas märkis, et Noblessner ei jää siiski ainsaks kohaks, kus mängima hakatakse. "See juubelisügis toob kaasa palju segadust. Meil on hästi palju plaane, aga nende plaanide võti ei ole paraku meie käes," tõdes ta.

Jalakas sõnas, et alates jaanuarist peaks teatris tema roll vähenema ning Juhan Ulfsaki oma suurenema. Samuti nentis ta, et Von Krahli juurde on alati kuulunud püsitrupp, kuid seda, milliseks trupp uuest aastast osutub, ta veel ei tea. "Kõik on veel lahtine. Põnev aasta tuleb meil," tõdes ta.