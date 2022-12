Peeter Jalakas: meil ei ole mõtet üks Von Krahl järgmisesse kohta tõsta

"Libahundi" võtab Peeter Jalakas ette juba kolmandat korda. "Tahtsin Mikk Mikiveriga viiki saada. Tema on teinud kolm "Libahunti" ja mina ainult kaks. See oli üks põhjus," sõnas Von Krahli teatri juht ja "Libahundi" lavastaja Peeter Jalakas.

"Pigem püüdsime selgusele saada, kas ta nüüd kõnetaks, ja ruttu sai selgeks, et küll ta seda teeb. Tegemist on siiski ühe Eesti näitekirjanduse tugevaima teosega, ega see probleemistik sealt kuskile kadunud pole," selgitas ta.

Teatri tulevik on hetkel segane – soov Von Krahliga edasi tegutseda on suur, aga kuidas, kus ja kellega, alles selgub. "Meil ei ole mingit mõtet tõsta üks Von Krahl järgmisesse kohta. Tahame ka töökorraldust ja mitmeid asju muuta," sõnas Jalakas.

Teatrijuhi sõnul on üheks variandiks, kus edasi tegutseda, Noblessner, teise valikuna on laual Telliskivi loomelinnak. "Kuhu, mil moel ja mis mahus, sellest saan rääkida äkki jaanuari alguses. Üks asi on selge: see kooslus, nagu me siin täna oleme, lõpetab 31. detsembriga."