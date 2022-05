Von Krahli teater sulgeb Tallinna vanalinnas uksed

Teatri juht Peeter Jalakas ütles Postimehele, et suuresti pani just koroonapandeemia neid mõtlema, et midagi tuleb muuta. "Ühtlasi on vanalinn tänapäeval kakerdajate rada, kuhu minnakse siis, kui tahetakse üksi olla," sõnas ta.

Täpseid tulevikuplaane Jalakas veel avaldada ei taha, uus projekt kannab aga nime JAIK. "Me ei ole lõplikke otsuseid teinud ja ma ei taha ära sõnuda, kuid me räägime praegu innukalt erinevate kohtadega."

Eesti taasiseseisvumisaja esimene erateater Von Krahli teater loodi 1992. aastal, loomisest alates on seda teatrit juhtinud Peeter Jalakas. Nende lavastusi on korduvalt pärjatud teatripreemiatega, selle aasta alguses tulid nad välja Juhan Ulfsaki lavastusega "Melanhoolia".