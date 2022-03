Oidsalu: teatriauhindade nominatsioonid annavad teatri seisust õiglasema pildi kui võitjad

Lavastajapreemia pälvis Ivar Põllu Tartu Uue Teatri lavastuse "Serafima ja Bogdan" eest. Kunstnikupreemiaga tunnustati aga Lilja Blumenfeldi lavastuste "Niskamäe naised" ja "Sume on öö" kujunduste eest.

"Niskamäe naistes" Loviisat kehastanud Külliki Saldre sai parima naispeaosa auhinna ning parima meespeaosa auhinna pälvis näitleja Erki Laur Markuse rolli eest Von Krahli teatri ja lavakunstikooli lavastuses "Fundamentalist".

Teatrikriitik Meelis Oidsalu märkis, et kui otsida pühapäevastele laureaatidele ühist märksõna, siis oli see nostalgiatunne. "See valik oli suhteliselt konservatiivne."

Ta leiab, et nominatsioonid annavad teatri seisust õiglasema pildi kui välja antud auhinnad.

"Kui nominatsioonide põhjal läksid võistlema kolm lavastust – "Mefisto", "Serafima ja Bogdan" ja "Fundamentalist", siis ainsana jäi igasugusest tunnustusest ilma "Mefisto", mis on ka mõnes mõttes sõnumlik," rääkis Oidsalu "Aktuaalsele kaamerale".

"Mul on tunne, et sõjameeleolus klammerdutaksegi rohkem traditsioonilisema kunsti külge ja otsitakse teatrist turvatunnet," selgitas ta. "See on see, mis juhtus. Iseasi on see, kas see peab iga kord nii juhtuma."

"Neid auhindu ei tasuks üle tähtsustada. Pigem vaadata nominatsioone, mis annavad hea ülevaate praegusest teatrihetkest, ja tervikuna oli eelmise aasta teater suhteliselt tugev. Mul on 15 aastat teatrivaatlemise kogemust ja ma paigutaks selle ikkagi tipp-5 hulka, oli tugev ja äge ja mitmekülgne aasta."

Oidsalu märkis, et ta tunneb auhindade andmise köögipoolt ja seal kasutatakse natuke liiga palju nn õigluse-Excelit, et igaüks saaks midagi. "Siis tuleb need erinevad rollid ära jagada veel erinevatesse kategooriatesse, mis seletab ka seda, miks Priit Loog ei saanud "Serafima ja Bogdani" suurepärase esituse eest auhinda," sõnas ta.

"Tegelikult oleks ta võinud olla nomineeritud üldse kõrvalosa kategoorias ja oleks seal teinud puhta töö," leiab ta. Kõrvalosa nominatsioonid on sageli sellised, et žürii ise ka sageli ei tea, miks ja mille eest ta kellelegi annab, lisas Oidsalu.

"Tervikuna kogu see auhindamise struktuur – mõni aeg tagasi tehti küll reform, aga ta pole oma mõju avaldanud ja nominatsioonid on seetõttu sageli õiglasem pilt kui eilsed auhinnad."