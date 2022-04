Aasta näitleja Erki Laur: kunstiteosel saab olla üks peamine teema

Vabakutselisel näitlejal Erki Lauril oli hea meel, et tähtsa auhinna võttis tema asemel vastu "Fundamentalisti" lavastanud Marta Aliide Jakovski, näitleja ise ei saanud auhindade jagamisel osaleda. "Tema oli selle tüki lavastaja ja ilma temata oleksin ma suvaline mees Vääna-Jõesuust," on Laur lavakunstikooli tudengile Jakovskile tänulik. Näitleja ütles muuhulgas, et tal on raske uskuda, et tegemist on Jakovski esimese lavastusega, "mitte neljakümnendaga".

Laur ütles "Fundamentalisti" põhiteema ehk armastuse kohta, et see ilmneb tühimikuna: "Mida üritatakse täita kurat teab ja jumal teab millega." Fundamentaalsus on aga kõrvalteema, mis lisab põhiteemale reljeefsuse.

Peateema kõrval on veel olulisel kohal inimeste usk ja selle olemus. Saates tuli juttu uskumise eri omadustest, muuhulgas viidati selle pimestavale äärmusele.

Inimese psühholoogiat käsitleb ka peatselt esietenduv lavastus "Melanhoolia", milles Laur kaasa teeb. Seejuures ütleb näitleja, et etenduse lavastaja Juhan Ulfsak on teda selles elukutses kõige enam mõjutanud isik.

Erki Laur (s 1976) lõpetas lavakunstikooli näitleja erialal 1998. aastal, olles samast aastast seotud Von Krahli teatriga.