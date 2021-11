Von Krahli teatris esietendus "Fundamentalist"

Uuendusmeelne pastor, kes on avalikult tunnistanud end olevat saatana tööriist, taaskohtub hea sõbraga ning nende vahel algab spirituaalne sõda ja tõeotsing. Lavastus arutab usu ja fanatisimi ning selle üle, kas maailmas võib korraga eksisteerida mitu tõde.

"Kui ma esimest korda seda näidendit lugesin, siis mõtlesin, et see on väga huvitav teema. Selline ususõda on just praegusel ajal väga aktuaalne - mis on tõde, mida keegi usub, kas see tõde on üleüldine ja suurem või on nii, et inimesel on mitu tõde. Minu meelest see kõlksus väga hästi praeguse ajaga kokku," rääkis "Fundamentalisti" lavastaja Marta Aliide Jakovski.

Näitleja Erki Lauri sõnul on see lugu kahest inimesest, kellel südames armastuse kujuline tühi auk ja kes püüavad seda täita jumal teab millega.

"See on mitmekihiliselt kirjutatud ja lubab väga laia ja huvitavat tõlgendust," rääkis Laur.