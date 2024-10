Von Krahli Teatri uus trupp toob välja esimese lavastuse

Laval on kuus autorit, kes koos Liisa Saaremäeli dramaturgilise abiga on algimpulsi saanud Silvi Väljali lasteraamatust, kus väike poiss igatses igavest pühapäeva. Trupp uurib, milline oleks meie tänane argipäev, kui iga päev oleks pühapäev.

"See püüdlus on sinnapoole, et elada selles idüllis, ja seal tekibki see paradoks, et on püüdlus elada idüllilises maailmas ja paratamatult seina taga põleb, ja mida rohkem põleb, seda suurem on tung elada idüllilises maailmas ja see vastuolu aina kasvab ja kasvab," ütles autor-osatäitja Edgar Vunš.

"See inspireerib oma lihtsuse pärast, et on meiega samastatav karakter-peategelane ja seitsme päeva rütmis on ka midagi, mida me kogeme igapäevaselt ja teisalt on väga kõikehõlmav ja ka kompleksne, et ta ühendub ida religioonidega ja seitsme surmapatuga, kõik see seitsme sümbolism on siia kätketud," ütles autor-osatäitja Kristel Zimmer.