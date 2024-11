Noblessneris esietendub Von Krahli lavastus Reformierakonnast

Noblessneri Nobeli saalis esietendub Von Krahli Teatri suurlavastus "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast". See on vaade viimastele aastakümnetele, mil see poliitiline jõud on meie elu ja mõttemaailma mõjutanud.

30 aastat tagasi asutati Reformierakond. Sealt alates on nad valitsenud riiki rohkem kui 20 aastat, kujundanud seda, millest, kuidas ja miks ühiskonnas räägitakse ja mõeldakse.

Von Krahli teater koos Rahvusooper Estonia poistekooriga tähistab, võib lausa öelda, et pühitseb Reformierakonna sünnipäeva suurejoonelise ja teatraalse missaga.

"Ma arvan, et mis on Reformierakonnale omane ja mida me püüdsime selle formaadi otsinguga tabada ja mida missa võimaldab, on enesepühitsus. Tundus, et on järjekordne lavastus-lavastus, on tehtud ka sellist omal ajal, kuid on mingisugune lisandväärtus. Ma arvan, et see tõsidusaste, kuidas võiks nendest teemadest rääkida on missale omane ja siinkohal kohane," sõnas lavastaja Jaak Prints.

Jaak Printsi sõnul on lavastus intervjuude põhjal kirjutatud. Äratundmist pakuvad nii lähimineviku episoodid kui ka aastakümnete tagused hetked. Teatrile omaselt räägitakse nii otse kui ka läbi metafooride.

"Eestis pole tükk aega olnud poliitilist teatrit. Ta tõukub tõele põhinevatel sündmustel ja tegelased tõukuvad ka päriselu inimestest," sõnas näitleja Herman Pihlak.

"Kindlates kätes" on suur lavastus nii vormilt, sisult kui tehniliselt. "Meil on siin kaks kaamerat, viis ekraani ja pidevalt need omavahel vahetuvad, pluss veel väga suur saal. Sa pead kogu aeg teadma, mis rakursi all sa kus oled. Muidugi on missa vorm ka ikkagi pühalik kiriklik vorm, mis lubab teatud paisutust," rääkis Pihlak.

Missa etendub Noblessneri Nobeli saalis kaheksal korral novembris.