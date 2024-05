Sügisel jõuab vaatajate ette Jaak Printsi lavastus Reformierakonnast

1994. aasta novembris asutatud Reformierakond on olnud 22 aastat erinevates valitsustes ning 15 aastat peaministripartei. Nende ideaalid, eesmärgid, kired ja soovid on Eestit mõjutanud rohkem kui keegi teine. Eesti on Reformierakonna nägu. Mis on see, mida valijad neis hindavad? Mida on tabanud erakond valijate ihades? Miks me tahame, et Reformierakond meid valitseks? Miks nad tahavad meid valitseda?

"Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast" lavastaja on Jaak Prints, laval Sergo Vares, Juhan Ulfsak, Gert Raudsep, Liisa Saaremäel, Kristina Preimann, Edgar Vunš, Hermann Pihlak, Karl Birnbaum, Markus Andreas Auling. Lavastuse kunstnik Kristel Zimmer, helilooja Hendrik Kaljujärv, laulab Estonia poistekoor (dirigent Hirvo Surva), tekst Eero Epner ja Aare Pilv.

Lavastuse "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast" esietendus on 20. novembril Noblessneri Nobeli saalis, kokku mängitakse kaheksal korral novembri õhtul.