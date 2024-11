Hendrik Kaljujärv: Von Krahli "Kindlates kätes" on näha paralleele NO-teatri loominguga

Noblessneri Nobeli saalis esietendub kolmapäeval, 20. novembril, Von Krahli Teatri suurlavastus "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast". Lavastuse helilooja Hendrik Kaljujärv sõnas "R2 Hommikus", et kes on näinud NO-teatri loomingut, oskab kindlasti näha ja tuua paralleele ka Von Krahli uue tükiga.

Kaljujärv haaras muusika loomisel kinni lavastuse missaformaadist. "Nii on need muusikalised lahendused ja ideed ka kergemad tulema. Reformierakonnale mingisugust tunnust ma ei oskaks tõepoolest välja mõelda," sõnas ta.

Helikujundus ja muusika on Kaljujärve sõnul sündinud lavastusprotsessi käigus katseeksitusmeetodil. "Esimene ülesanne oli teada saada, millised on instrumentaariumid, milline on kõlapilt, millest ta koosnema peab ja milline on spekter, kui laiaks ta saab minna," rääkis ta. Lavastuses teeb kaasa ka Rahvusooper Estonia poistekoor, kelle esituses kõlab Cyrillus Kreegi ja Veljo Tormise kooriteoseid ning Eesti rahvaviise, millele on uued sõnad kirjutatud.

Kaljujärve sõnul on Von Krahli "Kindlates kätes" võrreldav NO99 poliitiliste teatritükkidega, nt "Ühtne Eesti suurkogu", "Rise and Fall of Estonia", "Kuidas seletada pilti surnud jänesele?". "Ma ütleks, et kõigest on seal midagi, mitte šnitti võetud, aga kes on näinud NO-teatri loomingut, oskab kindlasti näha ja tuua paralleele."

Lavastus tahab Kaljujärve sõnul mõtestada ning mõista ja näha, kuidas toimivad koos võim ja ideoloogia ja mis saab selle käigus väärtustest. "See on põhiline küsimus, mis selle teose puhul tekib, et mis maik sealt jääb. Kas ta on irooniline, kurb, naljakas? Kõik need varjundid võiksid olla seal esindatud," sõnas ta.

Lavastusest käivad läbi kõik Reformierakonna peaministrid. "See on selline pilguheit ja tagasivaade sellele 30 aastale. Nende juubel oli siin mõned päevad tagasi, mida nad pidasid sealsamas Noblessneri saalis, kõigest neli päeva enne, kui see lavastus seal etendub."

Kaljujärv jagas, et lavastuse tekst sündis Eero Epneri tehtud intervjuude põhjal, mille too eelmise aasta jooksul reformierakondlastega tegi. "Ta on subjektiivne selles osas, on erinevad vaated läbi erinevate Reformierakonna ajastute. Loomulikult ta avab mingisuguseid silmi, aga kas seal on ka mingi suur uudisväärtus, et avatakse midagi, mida me varem ei teadnud, seda pigem mitte."