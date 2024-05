Tallinnas toimub sel aastal esmakordselt rahvusvaheline Sõltumatu Tantsu festival

Rahvusvahelisel tantsupäeval välja kuulutatud Sõltumatu Tantsu Festival keskendub nii aktuaalsetele ühiskondlikele teemadele nagu läbipõlemine, keha iluideaalid ja vananemine, tehnoloogilised võimalused tantsukunstis, aga ka valdkondlikele aruteludele, mõtestades tantsijate ja tantsukunsti rolli kultuurimaastikul laiemalt.

"Sõltumatu Tantsu Lava on aastaid tutvustanud kaasaegset tantsukunsti, kuid oleme juba mõnda aega tundnud vajadust suurema rahvusvahelise platvormi järele, mis ühendaks erinevaid tantsukogukondi, publikut, suundumusi ja generatsioone. Seepärast oleme festivali luues mõelnud eelkõige nende inimeste peale, kellele tants ja tantsukunst on olulised. Ka Eesti tantsukunstile on rahvusvahelistumine üks olulisemaid viise arenguks, mistõttu soovisime kohaliku publikuni tuua praegused rahvusvahelised tipptegijad ja tantsukunsti parimad palad oma mitmekesisuses," ütles Sõltumatu Tantsu Lava juht ja festivali peakorraldaja Triinu Aron.

Põhiprogrammis etenduvad Boglarka Börcsöki ja Andreas Bolmi "Figuring Age", Viktor Szeri "Fatigue", Sylvia Gribaudi "Graces"; lühietenduste õhtul on kavas Gil Kereri "Concerto for Mandolin and Strings in C Major by Vivaldi", Leïla Ka""Pode Ser + Bouffées + You're the one we love" ning Sarah Baltzingeri ja Isaiah Wilsoni "Megastructure". Lisaks leiavad aset Ukraina tantsuplatvorm, tantsu ja tehnoloogia koostöövõrgustiku Modina showcase ning Islandi Kunstiülikooli tantsueriala tudengitööde etendusõhtu.

Rahvusvaheliste lavastuste kõrval on kunstnikud Henri Hütt, Mai Murdmaa, Rainer Jancis, Cloe Jancis, Maarja Tosin, Florian Wahl ja Rommi Ruttas kokku pannud koostöölavastuse kohtumistest irratsionaalsete hirmudega, millega avaldatakse austust legendaarsele Eesti tantsijale ja koreograafile Mai Murdmaale. Lisaks toimub festivali raames Mait Agu tseremooniaõhtu, kus antakse üle stipendium ühele silmapaistvale BFM-i koreograafiatudengile.

Sõltumatu Tantsu Festival toimub esimest korda 26. septembrist kuni 5. oktoobrini Sõltumatu Tantsu Laval, Von Krahli teatrikeskuses ja teistes etenduspaikades üle Tallinna.