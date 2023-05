Endistes Vaba Lava ruumides alustab sügisel tegevust teater Jaik

Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas kinnitas, et juba juunis mängitakse endise Vaba Lava ruumides Lauri Lagle lavastust "Ainult jõed voolavad vabalt". "Suvel on meil nendes ruumides kavas ka väike remont, kus me natukene ehitame neid ruume enda vajaduste ja arusaamade järgi ümber," selgitas ta ja lisas, et teatri Jaik esimene uuslavastus "Giselle" jõuab publiku ette 2. septembril. "Aga ametliku avamise teeme oktoobri algul, kui on Von Krahli sünnipäev."

Jalakas selgitas ka, et aadressil Rataskaevu 10 asuva vana maja müügiprotsess on aeganõudev ning hetkel pole veel aimugi, millal seal uus omanik tegutsema hakkab. "Seni mängime veel mõne asja seal ka."

Lisaks Telliskivis asuvale endisele Vabale Lavale hakkab teater Jaik tegutsema ka Noblessneris. "Seal on üks meie saalidest, praegu arutame ka nende ruumide omanikuga, et sinna ka uus tribüün soetada," ütles Jalakas ja kinnitas, et kuna nii endine Vaba Lava kui ka Noblessneri valukoda on kallid ruumid, siis ei pääse nad seal ka kommertsüritustest. "Samas üritame sinna Nobeli saali ka rohkem kultuuri suunata."

Teatri Jaik esimese uuslavastuse "Giselle" lavastaja-koreograaf on Ingmar Jõela, helikujundaja Sander Mölder, kunstnik Kairi Mändla, näitlejad Markus Habakukk, Ester Kuntu, Riina Maidre, Steffi Pähn, Anne Türnpu, tantsijad Eliisabel Jõela, Eva Metspalu, Eliis Nigola, Reti Ann Niimann, Eveli Ojasaar, Roosmarii Sarapuu, Maarja Tosin, Iris Vilu.