Ekspeditsioon korraldab koos lavakunstikooli tudengitega festivali Pidu võõras korteris

Kontseptsiooni võtmekohaks on esmakordse ideena kasutada uue kunsti sünniks võõrast ja juba kasutusel olevat lavaruumi. "Teatrist on kadumas risk. Justkui ainus võimalus on kindla peale välja minna. Meie igatseme riski," ütlesid noored näitlejad.

Aktsioonide seas on Tallinna Linnateatri lavastuse "Tiit Pagu" etendumine vaid üheks õhtuks võõra lavastuse lavakujunduses. Ühel õhtul mängib terve kursus koos tuntud jazzmuusikutega muusikariistu, mida nad mängida ei oska ning kahel ööl proovitakse koos vaatajatega aru saada, kuidas erineb öine mõtlemine päevasest. Tehakse salajane giidituur lavastuse "Ainult jõed voolavad vabalt" telgitagustesse ning kuulatakse eri loenguid, näiteks David Vseviovilt ja Reet Ausilt, kes räägivad sellest, mis neil pikalt hingel on olnud.

Vaatajale avatakse võimalus kohtuda tundmatutega ning iseendaga. Lastele mängitakse poolimprovisatoorset lavastust Andrus Kivirähki näidendi põhjal. Ainsana tehakse eelnevalt põhjalikult proove Anu Lambi lavakavaga Ukrainast, mida esitatakse kahel õhtul ning mille piletitulu läheb Ukraina toetuseks. Festivali lõpetab 12-tunnine aktsioon, kus lavale jõuab erinevate katsetuste galerii.

"Aktsioonid on oma olemuselt reaktsioonilised, vabama struktuuriga, riskantsed ja ootamatute sekkumistega – nagu pidu võõras korteris," ütlesid tudengid.

Festival toimub Ekspeditsiooni kutsel ning palvel. "See, et otsingute läbiviijaks on tudengid, sobib hästi eksperimenteerimise sisemise dünaamikaga, kus otsivad need, kes pole veel leidnud," ütles Ekspeditsiooni kunstiline juht Lauri Lagle.

"Ekspeditsiooni kutse vastuvõtt tundus ainuõige, tudengitel avaneb seeläbi võimalus ise välja mõelda ja luua programm ning selle eest vastutada. Saadav kogemus aitab neil kujuneda küpsemaiks, teadlikumaiks loojaiks," rääkis kursuse juhendaja Jaak Prints.