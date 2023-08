Lavastaja Ingmar Jõela: armastus on see, mis võib meid pimedusse viia

Armastus on see, mis võib meid pimedusse viia, märkis peagi teatris Jaik (endine Von Krahl) "Giselle'i" välja toov lavastaja ja koreograaf Ingmar Jõela Vikerraadios Mart Normeti autorisaates.

Jõela sõnul on Adolf Adami ja Jean Coralli ballett "Giselle" üks romantismiajastu tippteoseid. "Romantismiajastu balletis tähendab seda, et mindi tagasi juurte juurde, pöörduti tagasi pärimuse, müütiliste ja müstiliste lugude juurde. Väga olulisel kohal oli ka teispoolsus, igasugune vaimude maailm, haldjate ja kurjade nõidade maailm, et sealt ammutada inspiratsiooni, rääkida lugusid, mis on suuremad kui elu. Ja mis on veel suurem kui elu? Armastus," sõnas lavastaja.

Lavale toob Jõela kaheksa Tallinna Ülikoolis õppivat tantsijat-koreograafi ja viis näitlejat. Lavastaja selgitas, et lavastus, mis Jaigis lavale tuuakse, erineb klassikalisest balletist ja tantsulavastuses. "See on selline omamoodi sümbioos ikkagi päris mahukast draamalavastusest koostöös tantsijate ja koreograafiaga."

Jõela lavastuse algpunktiks oli soov rääkida erinevaid muistendeid, müüte, muinaslugusid. "Milleks me neid lugusid räägime? Selleks, et väljendada mingit igatsust, lootust, hirmu, võib-olla hoiatada," avaldas ta.

Lavastaja rääkis, et lugude jutustamise juures on huvitavaks osutunud see, et asjad, millest räägitakse, hakkavad reaalselt juhtuma. "Nad võtavad meid enda sisse ja me hakkame neid räägitud lugusid ise nii tulihingeliselt uskuma, et me kaotamegi mingisuguse reaalsuse kuidagi ära," tõi ta välja.

"Mõnes mõttes sellest see lugu räägibki – me loome endale mingisuguse reaalsuse või mingisuguse süsteemi, et korrastada seda ümbritsevat maailma, aga nii kaua, kui me seda teeme, nii palju hakkame me seda ise uskuma. Lõpuks lähedki hulluks, kaotad ennast ära, mis on "Giselle'i" originaalballeti üks põhilisi teemasid," selgitas ta.

Jõela leiab, et tänasel päeval on maailmas armastusest puudu. "Ma arvan, et armastus on ka see, mis võib meid pimedusse viia – kas siis armastuse puudus või ka pimestav armastus. Ja kui sinna juurde segada ka mingisugune pettus, kahtlus, valed ja hirm, siis selles totaalses pimeduses me kaotamegi pea ja lähme täiesti segi," sõnas ta.