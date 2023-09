Oktoobris etendub Ingmar Jõela uuslavastus "Circum Absurdum"

Lavastuse kirjelduses seisab, et "Circum Absurdum" räägib muinasjutulise loo inimeseks saamisest. See on vaatemänguline rännak läbi eluabsurdi iseendani. Circum Absurdum on kolmevaatuseline jutustus, mida kõik oma eludes kirjutame.

Circum Absurdum on kaasaegse tsirkuse lavastus tänapäevases kabareevõtmes. Tegu on vaatemänguga, mis ühendab tantsulavastuse teatri, mustkunsti, tsirkuse ja muusikaga. Artistid juhatavad vaataja teekonnale läbi meelte, keha, tundmuste ja fantaasia.

Tsirkust juhib Ingmar Jõela, külalisena on kohal Alika Milova. Näha saab akrobaate, mustkunstnik Meelis Kubot, slackliner Jaan Rooset, Utopia Entertainmenti kabareeartiste ja palju teisi.

Von Krahli ja Utopia Entertainmenti ühisproduktsioon "Circum Absurdum" esietendub 13. oktoobril Noblessneri Valukoja Nobeli saalis.