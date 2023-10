Ingmar Jõela oma uuslavastusest: sobitumise teema on seal väga oluline

13. oktoobril esietendub Ingmar Jõela uuslavastus "Circum Absurdum", mis lavastaja enda sõnul kujutab endast tsirkuse ja kabaree sümbioosi ning on suunatud neile, kel on raske kuhugi kuuluda.

"See saab olema kabaree ja kaasaegse tsirkuse selline sümbioos-lavastus," sõnas lavastaja Ingmar Jõela "Ringvaate" stuudios. "Meil on loojutustaja, peategelane, kes üritab kuidagi seda ümbritsevat maailma kokku võtta läbi sellise absurdiprisma," lisas ta.

"Circum Absurdumiga" tahetakse Jõela sõnul ehitada suuremaplaanilisemat asja. "Meil praegu on kavas need viis või kuus etendust pealkirjaga "Circum absurdum", kuid Circum Absurdum on midagi palju suuremat tegelikult. Ma loodan, et sellest saab üks omamoodi kummaline võlumaailm," rääkis Jõela ja lisas, et see võiks saada võimaluseks kõikidele eri Eesti artistidele, kel pole väljundit oma erialasele tööle.

"Ta räägib ühe inimese arenguloost sünnist kuni tänase hetkeni ja see sobitumise teema on seal väga oluline," selgitas Jõela, kes samuti on oma elus väga erinevaid ameteid ja sõpruskondi proovinud. Ta tegi selles osas viite ka oma kooliajale: "Teised teevad sulle selgeks, et on mingisugused reeglid, mille järgi sina nii hästi ei talita," sõnas ta.

Jõela sõnul on lihtne langeda n-ö musta auku ja rääkis, kuidas ka tal võttis väga kaua aega, et aru saada milles peitub tema "friik-moment", et sellest edasi töötada ja see oma tugevuseks teha. "Kui sa kuskile nendesse olemaolevatesse süsteemidesse ei kuulu, siis peab tegema selle julma löögi ja prao kasvõi iseenda jaoks lahti lööma, et luua mingisugune iseenda maailm," rääkis ta ja lisas, et on oluline end ümbritseda inimestega, kes seda maailma hindavad ja sellest osa tahavad saada.

"Ta ei ole ainult puhas meelelahutus, number numbri järel, vaid ta ikkagi jutustab mingisugust lugu ja selle narratiiviga on ma arvan lihtne kaasa tulla ja leida seal võib-olla samastumismomente," võttis Jõela lavastuse kokku.