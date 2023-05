Vaba Lava juht Märt Meos: Narvas on meil hoopis teine missioon

Vaba Lava alustas Telliskivi Loomelinnakus pea kümme aastat tagasi väiketeatritele esinemispinda pakkuva teatrisaalide haldajana. Tänaseks toob Vaba Lava omatoodanguna aastas välja neli-viis uuslavastust nii Tallinnas kui ka Narvas.

Vaba Lava juht Märt Meos tõi välja, et umbes 150-st aasta jooksul mängitud etendusest 50 oli Vaba Lava enda looming ja ülejäänud sadakond etendust tulid teistest teatritest.

"Me jätkame kindlasti seda joont, aga seoses Narvaga on kindlasti olulised meie oma produktsioonid. Narvas peab midagi tegema. Narvas on meil hoopis teine missioon. Eks see Narva ongi natuke meie eesmärke muutnud," sõnas Meos.

Vaba Lava ruumid tühjana seisma ei jää. Suvel mängitakse seal üksikuid Von Krahli teatri lavastusi, sügisel avab Peeter Jalakas seal aga uue teatri nimega Jaik.

"Me tahaksime tekitada sellise tehnoloogilise võimekuse, mis on Eesti teatris nii visuaalses kui ka helilises mõttes natuke harjumatu. Ise loodame, et järgmise hooaja lõpust hakkab meil ka uus trupp toimetama," kergitas Jalakas uuelt teatrit katteloori.

Lisaks Telliskivis asuvale endisele Vabale Lavale hakkab teater Jaik tegutsema ka Noblessneris, kus plaanitakse suuremaid asju teha. "See on nii äge ja nii hea akustikaga saal, et patt oleks seda raisku lasta," märkis Jalakas.