Narvas esietendub kübersõja telgitaguseid avav lavastus "Spioonitüdrukud"

"Spioonitüdrukud" põhineb tõestisündinud lool, kus lavastuse ettevalmistamise käigus tutvusid häkkereid kehastavad näitlejad Ukrainas sõdivate Vene sõduritega ja kogusid reaalseid luureandmeid. See on lugu sellest, milliseid võtteid tundliku info kogumiseks kasutatakse ja millise jahmatava kergusega küberspioonid inimestele ligi pääsevad.

"Püüame leida vastust küsimustele, kuidas võiks teatrist sõja ajal kasu olla ja mis on meie vastutus kunstnike, inimeste ja kodanikena. Kuidas saame toetada Ukrainat ebaõiglase sissetungi olukorras," ütles lavastaja Magda Szpecht.

Kuigi lavastuse nimeks on "Spioonitüdrukud", on kolmest näitlejast kaks mehed, kuid internetis on nad neiud. Häkkerite anonüümsus on täielik, et vältida vastaspoole kättemaksu. Vaatajale ei avaldata isegi näitlejate nimesid.

"See on mingi suurem eesmärk, sisemine missioon, mis käivitab seda tahet siin olla. Meie ei ole rindel ja me sinna lähedale ei pääse, aga sellegipoolest tahaksime kuidagi seda olukorda parandada," ütles häkker Void Vigilante osatäitja.

Lavastuse konflikt on aga peamiselt seotud eetiliste küsimustega ja kogu lugu vaadates tekib vaatajal alatasa küsimus, kas nii ikka tohib teha, isegi õiglase eesmärgi nimel.

"Tihti polegi lihtne öelda, kas rikute seadust või mitte, kas järgite õigeid eetikareegleid, sest kõik on uus, võimalused on uued ja olukord on kübersõda," ütles Szpecht.

"Spioonitüdrukud" esietendub 9. veebruaril Vaba Lava Narva teatrikeskuses, tuleval nädalal mängitakse spioonilavastust Tallinna KUMU auditooriumis.