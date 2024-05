Vaba lava Narva teatrikeskuses esietendub Valgevene lavastaja näidend

Eurotsivilisatsiooni hukk algas 2026. aasta jaanuaris Narva jõel, kui Venemaa saatis piirile tuhandeid pagulasi. Tulistamises hukkus 4000 inimest. Rändekriisist võrsus moslemirevolutsioon. 35 aastat hiljem otsib Genotsiidi instituut Narva jõel toimunud massimõrva süüdlasi. Kohtuistung toimub Eesti kalifaadis. Kohtupingis on Valgevene turismifirma juht, kes migrante piirile saatis ning tavaline Eesti piirivalvur Toomas.

"Ta tulistas pagulaste pihta, hoolimata sellest, et Vene pool ajas neid koerte ja automaatidega jääle. Väga kehva tunne on. Ma pean tunnistama, et see utoopia, ma loodan, ei saa mitte kunagi reaalsuseks. Ma kirjutan alla praktiliselt igale sõnale, mida see mees laval ütleb, nii võib-olla tulebki käituda," ütles näitleja Üllar Saaremäe.

Kannatanuna annab protsessil postuumselt tunnistusi Kurdi pagulane Abdul Rahman Harem. Tehisintellekti abil saab ka tema lugu ära kuulatud.

"Mina kaitsen eelkõige inimest. Inimene, kes jookseb sõja eest ja kes jõudis vaid puudutada maailma, kus me elame, sureb. Minu jaoks on see kõige inimlikuma ajastu kõige ebainimlikum tegu." ütles lavastaja Mikita Iljintšik.

Lavastaja kinnitab, et Euroopa Liitu ei tapnud lavastuses mitte tema. Vabade riikide ühenduse hukutas ebainimlik reageerimine humanitaarkatastroofile.

"Mind väga huvitab, kuidas publik seda vastu võtab. Võib-olla tekib mingeid mõtteid ka liberaalsematel inimestel, võib-olla ei peaks üldse nii avatud kogu aeg olema. Ja võib-olla saavad vastu nina ka korralikud konservatiivid. Nii et tegelikult siin saaks kulbiga kõigile jagada," ütles Saaremäe.

Lavastust "Tere tulemast, Abdullah!" mängitakse 3. mail Narva Vaba lava teatrikeskuses ning maikuu jooksul veel Pärnus, Tallinnas ja Tartus.