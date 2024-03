"Libarebased" on metsik müsteerium naiseks olemise võimalikkusest, mis kõneleb kolmest omavahel veidral kombel seotud naisest, kellest igaühel on oma salapärane lugu rääkida. Lood pärinevad Jaapani folkloorist ja põimuvad omavahel eri aegades ja ruumides.

Autor ja lavastaja Kristina Paškevićius avaldas, et lugu algab suure pauguga, sünnitamise ja sünniga. "Kirg, ilu, õrnus, armukadedus, raev, deemonid, torm ja rahunemine – me uurime laval neid äärmusi, mille vahel elu pendeldab. Loomulikult räägime me ka iseendast ja elust enesest. Laval saab olema nii inimesi kui libarebaseid, kes on igalpool meie keskel. Libarebaseid võib ära tunda terava pilgu ja intuitsiooni abil," lausus lavastaja.

Kellerteatris algasid proovid müsteeriumiga "Libarebased" Autor/allikas: Vahur Keller

Paškevićius on olnud kaaslavastaja ja koreograaf mitmele Kellerteatri põnevikule. "Libarebased" on tema esimene autorilavastus Kellerteatris.

Uues müsteeriumis mängivad Ülle Kaljuste (Eesti Draamateater), Liis Haab ja Tuuli Maarja Möller (Rakvere Teater), idee autor ja lavastaja on Kristina Paškevićius, lavastusdramaturg ja konsultant on japanoloog Maret Nukke, kujunduse loob kunstnik Reet Aus, helilooja on Helena Tulve, jaapani võitluskunstide õpetaja Ville Jehe, valguskunstnik Margus Vaigur ja grimeerija Triin Tulp.

"Libarebased" jõuab publiku ette 12. mail.