Ülle Kaljuste: kui mu jutustav laulmine kõnetab, julgen uuesti katsetada

Ülle Kaljuste rääkis kultuurisaates "OP", et laval lauldes tuleb alati mängu kõrgendatud närvilisuse hetk. Näitlejanna tõdes, et kui tema jutustamisprintsiibis laulmine on kellelegi korda läinud, julgeb ta uuesti katsetada ning astub nüüd üles Uno Loobi 95. sünniaastapäevale pühendatud kontserdil.

31. mail toimub kontsert "Uno Loop 95", kus MUBA noorte kitarristide ansambliga astub lavale Ülle Kaljuste.

"Elu koosneb juhustest. Kuidagi tuli juttu, et tuleb selline kontsert, seal on lugu "Lõke preerias" ja ma naljaga pooleks ütlesin, et ah, ma võin ka seda laulda. Sellest haarati kohe kinni, ma ütlesin küll, et see oli nali, aga siis hakkas see mind kummitama, et miks ma üldse niimoodi ütlesin. Siis mõtlesin, et tegelikult oleks see ju täitsa intrigeeriv, võiks ju proovida ja nii see läks," meenutas Kaljuste, kuidas ta jäi nõusse kontserdil Uno Loobi poolt populaarseks lauldud lauluga "Lõke preerias" üles astuma.

Hiljem hakkas ta mõtlema oma seostele Uno Loobiga. "Siis tuli mulle meelde, et teismelisena ma olin ikka sügavalt armunud Uno Loopi. "Horoskoobis" olid Helgi Sallo ja Uno Loop minu lemmikud. Mulle tundus, et Uno Loop oli natukene minu isa nägu. Mu isa lahkus, kui olin seitsmeaastane," meenutas Kaljuste.

"Siis tuli veel selline aspekt juurde, kui ma kuulsin, et Uno elas Laulasmaal ja tema kodu bussipeatus oli Side peatus, siis ma mõtlesin, et mingi märk see on, ja miks ma siis ei prooviks," tõdes Kaljuste, kes neiupõlves kandis perekonnanime Side.

"Lõke preerias" on väga kummitava jääv laul. "Kui proovid ja laulad kodus, siis ikka heliseb kõrvus kogu aeg," muheles Kaljuste.

Kui laval on vaja laulda, tuleb Kaljuste sõnul alguses ikka kõrgendatud närvilisuse hetk mängu, et kas ta saab hakkama. "Kõik oleneb ka proovidest. Ega muidu ei pakuta, kui eeldatakse, et sa ikkagi saad hakkama sellega. Iga laulu puhul on vaja proove, et laulmine kergeks ja mõnusaks muutuks."

Aastatega on julgust juurde tulnud. "Kui see on kellelegi korda läinud just nii nagu mina seda laulan, ma ei laula ju vokaalselt nagu laulja, kui selline jutustamisprintsiip, mida võib-olla mina laulus kasutan, kui see on korda läinud, siis ma julgen uuesti katsetada," tõdes Kaljuste.

Näitlejanna sõnul on muusikud nii profid, et kui tema paneb metsa poole, siis nad jõuavad alati talle järgi või toovad ta sealt välja. "Laulmise alal on mul vähem praktikat ja kogemusi kui näitlemise alal."