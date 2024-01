Tartus avatakse Viktoria Berezina näitus "Mina olen looduses. Loodus on minus"

Berezina on paljudele tuntud "Viktoria kirjade" autorina – olles täiemahulise sõja esimestel kuudel kirjavahetuses Tartu galeristi Raul Oreškiniga, kujunes eestlaste jaoks avalik sõjapäevik, mis on tänaseks ilmunud ka raamatuna "Minu Herson. Kirjad Ukrainast".

Näituse "Mina olen looduses. Loodus on minus" on Berezina loonud Eestis elades. Näitusel eksponeeritud kunstiteosed taasloovad inimese tee looduse jõuallikateni.

"Sõda laastab mitte ainult inimeste materiaalset maailma, vaid ka nende sisemaailma. Sõja põhjustatud kaos õõnestab endaks olemise vundamenti – uskumusi ja arusaamu iseendast ning maailmast, milles elame, jättes meie mõtetesse tühimikud ning hinge haigutava tühjuse," avas Viktoria Berezina näituse sünnilugu.

"Olen tihti mõelnud, millega hinge tekkinud tühjust täita? Ainult millegi suurema ja sügavamaga. Minu jaoks on selleks loodus. Loodusest on saanud mulle lootuse ja inspiratsiooni allikas, mis tervendab haavata saanud hinge ning äratab selle taas elule, nagu looduski ärkab pärast pikka talveund," lisas Berezina.

Viktoria Berezina on sündinud 1994. aastal Ukrainas Hersoni linnas. Ta on vabakutseline kunstnik, graafiline disainer, kunstifestivali "Mycelium" kaasasutaja ja korraldaja. Ta on lõpetanud Hersoni kunstikooli, disainilütseumi ja Hersoni Riikliku Tehnikaülikooli disainiteaduskonna graafilise disaini eriala ning on osalenud näitustel Ukrainas, Eestis, Sloveenias, Poolas, Rootsis, Saksamaal, Austrias ja USA-s. Alates 2022. aasta oktoobrist elab Berezina Tartus.

Näitus "Mina olen looduses. Loodus on minus" jääb Haki galeriis avatuks 23. veebruarini.