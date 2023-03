Galerii: tARTust sai värske Haki galerii

Avanäitusena saab näha Toomas Kuusingu loomingut, mille seast võib leida ka "Tartu kodutud hakid" ning galerii teisel korrusel saab näha Signe Kivi Tartu-teemalist kleiti, kus on muuhulgas koha leidnud samuti Tartu hakid.

"Nime muutuse taga on tegelikult vajadus uuendada galerii kontseptsiooni," selgitasid galerii käivitajad Kaili Kask ja Raul Oreškin. "Oleme kolme tegutsemisaastaga tARTust välja kasvanud ning galeriis esitletavate kunstnike valik on väljunud Tartu piiridest," lisab Haki galerist Silja Truus.

Haki galeriil saab olema suurem fookus kunsti eksponeerimisel. Lisaks hakkab galerii pakkuma esmast nõustamist kunsti valikul ning vajadusel ka sisekujunduslikke lahendusi kunsti lõimimisel interjööriga.

Uue galerii nime valikul jääb Tartuga seos alles. Tartu hakke on oma loomingusse põiminud lisaks kujutavale kunstile mitmed kirjamehed. Oskar Luts ja Mehis Heinsaar on hakiparve kirjeldanud kui tartulikku nähtust. Hando Runnel, Indrek Hirv ja Jaan Kaplinski on põiminud Tartu hakid oma luulesse. Mika Keränen on tituleerinud Tartu lausa hakipealinnaks. Hakid on andnud põhjust mitmeteks meediaartikliteks ning vähemalt üheks Tartus läbiviidud ülelinnaliseks eksperimendiks.

"Uus nimi loob arusaadavama silla Peipsiveerel tegutseva Voronja ja Tartusse jääva Haki galeriide vahel ning loodetavasti on uuenenud nimega galerii lihtsamini leitav ka virtuaalmaailmas," täiendasid Kask ja Oreškin.

Haki galerii avanäitusel on Toomas Kuusing kujutanud teemasid, mis tulenevad nii linna- kui maaelust, kunstielust, seltskonnast, muusikast, meediast − ehk kõigest ümbritsevast. Neist teemadest inspireeritud teosed jutustavad erinevaid lugusid. Kokkuvõttes moodustub neist kaasaegne folkloor, kus reaalsus põimub kollektiivse alateadvuse pettekujutelmade ja sürreaalsusega. Seda kõike vürtsitab huumor, mille skaala ulatub naivistlikust naljast terava groteski, iroonia ja ühiskonnakriitikani.

Toomas Kuusingu graafikanäitus "Harilikud maailmad" jääb avatuks kuni 22. aprillini.