Tartus Kogo galeriis on avatud Baltimaade drag-esinejate rühmanäitus

Metra Saberova veab eest rühmitust Baltic Drag King Collective, mille Lätist, Eestist ja Leedust pärit liikmed dekonstrueerivad oma etendustega soolisust.

"Kogu maailmas on populaarsemad drag queenid, aga drag kingid on samamoodi olnud olemas juba 18. ja 19. sajandist. Kaasaegne arusaam drag kuningatest sai alguse 90-ndatel USA-s ja Suurbritannias," ütles Saberova.

"Drag king ei ole binaarne vastand, sest nagu ikka maailmas, ei ole kõik binaarne. On olemas drag kuningannad, aga on ka drag olendid. Üldiselt drag king etendab mehelikkust naiselikkuse asemel," lausus Saberova.



Galeriiruumis hõljuval hiiglaslikul mantlil saab näha fotojäädvustusi drag kuningate rühmituse tegemistest. Selle ümber on drag-esinejad ja kogukonnaliikmed loonud kangastele oma isiklike sõnumitega teosed.



"Mul on väga hea meel ja uhkus öelda, et see on meie esimene suurem galeriinäitus. Võib-olla isegi esimene selline kogu Euroopas. Seega oleme väga õnnelikud, et Kogo meile võimaluse andis. Selle poliitilise, lahjendamata sõnumi viimine tunnustatud galeriiruumi tähendab palju," sõnas Saberova.



Näitus on Aparaaditehases Kogo galeriis 21. oktoobrini.