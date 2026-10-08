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Kuressaare teatris jõudis lavale Neil Simoni komöödia "Paljajalu pargis"

Teater
Foto: Markus Habakukk/Kuressaare teater
Teater

Kuressaare teatris jõuab publiku ette Ameerika dramaturgi Neil Simoni komöödia "Paljajalu pargis". Ehkki Simoni komöödiaid on Eesti teatrites lavastatud üksjagu, jõuab näidend siinmail lavale esimest korda.

See, et enam kui pool sajandit tagasi Neil Simoni kirjutatud komöödialik Ameerika armastuslugu alates neljapäevast esmakordselt Eesti teatripublikut naerutab, on puhas juhuse mäng.

"Kui ma näidendit ostma hakkasin, siis ma vajutasin midagi valesti, ma ei plaaninud seda lugema hakata. See oli mul küll kuskil nimekirjades olemas, aga ma tahtsin esialgu ühte teist lugeda, ja niimoodi vale klikiga ma selle endale soetasin. Siis mõtlesin, et ma loen selle läbi ja nii hea oli," rääkis lavastaja Sander Pukk.

Värskelt abiellunud noored kolivad mesinädalatel oma esimesse ühisesse koju, kõrge korrusmaja viimasele korrusele tibatillukesse üürikorterisse. Kuidas erinevad olmekatsumused noori hakkavad proovile panema, selle ongi Neil Simon komöödialikult kirja pannud.

"Kui see näidend Broadwayl lavale jõudis, siis Ameerika ühiskond oli igati progressiivne, igati sarnane meile. Võibolla mõned nüansid, mis natuke torkasid silma, aga me ei ole neid lihtsalt võimendanud, me ei ole neile tähelepanu pühendanud. Selle näidendi fookuses on inimestevahelised suhted ja armastus ei ole sajandite jooksul väga palju muutunud," ütles Pukk.

Külalisnäitlejana kaasa tegeva Argo Aadli jaoks on selles tükis mängimine omamoodi kogemus. Aadlit teavad ekraani kaudu paljud just komöödianäitlejana, aga teatrilavadel on asjad olnud hoopis teisiti.

"Ma olin väga rõõmus kutse üle tulla tegema puhast komöödiažanrit. Põhilisemad draamatükid, päris sellist komöödiat ei olegi kunagi olnud õnne teatris teha," lausus Aadli.

Lisaks Argo Aadlile mängivad lavastuses ka Grete Konksi, Piret Rauk, Jürgen Gansen, Tanel Ting või Markus Habakukk ja Silver Õun.

Toimetaja: Karmen Rebane, Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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