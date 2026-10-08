Galerii: Tallinnas esilinastus Kaupo Kruusiaugu uus dokfilm "Coaching tavalisele inimesele"

Filmis hakkavad personaalse coach'i juures käima Pille, Armin ja Lii. Turundustöötaja Pille tahab teenida 20 000 eurot kuus ja nautida samal ajal ka suuremat vabadust. Erivajadusega laste füsioterapeut Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda meestega, kes temast piisavalt lugu ei pea. Endine võitluskunstide treener Armin tegutseb filmis sihikindlalt selle nimel, et arendada välja parim versioon iseendast ja hakata seejärel ka ise coach'iks.

Režissöör Kaupo Kruusiaugu sõnul jälgis filmimeeskond tegelaste arengut ligi nelja aasta jooksul. "Tahtisime olla tunnistajaks seanssidel, kuhu mahuvad tavaliselt vaid klient ja nõustaja. Saime kaasa elada tegelaste tõusudele ja mõõnadele," sõnas ta. "Kõik kolm peategelast on avatud ja julged inimesed ning minu suur lugupidamine neile, et nad lubasid jälgida oma isiklikku muutumise teekonda."

Laiemalt intrigeeris filmi autorit coaching'u-maailma uurima asjaolu, et kõikvõimalike nõustajate palett on Eestis omajagu kirju. "Samavõrd eripalgeline ja suur näib olevat ka inimeste soov saada nõu, kuidas elada paremini, õnnelikumalt, edukamalt. Ma ei sea seda soovi kuidagi kahtluse alla, küll aga tundub mulle, et meie erinevad soovid võivad omavahel mõnikord vastuollu minna. Tekib küsimus, kui vabad me ikkagi oma unistustes ja soovides oleme ning millal muutub eneseareng enese lõputuks parandamiseks."

Filmi "Coaching tavalisele inimesele" operaatoriteks on Aivo Rannik, Erik Põllumaa ja Kaupo Kruusiauk. Monteeris Kaie-Ene Rääk, platsiheli salvestas Mart Kessel-Otsa ning helirežissöör on Harmo Kallaste. Filmile lõi originaalmuusika helilooja Janek Murd.