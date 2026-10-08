X!

Galerii: Tallinnas esilinastus Kaupo Kruusiaugu uus dokfilm "Coaching tavalisele inimesele"

Film
Tallinnas esilinastus Kaupo Kruusiaugu uus dokfilm
Vaata galeriid
37 pilti
Film

7. oktoobril esilinastus Tallinnas Solarise Apollo kinos režissöör Kaupo Kruusiaugu dokumentaalfilm "Coaching tavalisele inimesele".

Filmis hakkavad personaalse coach'i juures käima Pille, Armin ja Lii. Turundustöötaja Pille tahab teenida 20 000 eurot kuus ja nautida samal ajal ka suuremat vabadust. Erivajadusega laste füsioterapeut Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda meestega, kes temast piisavalt lugu ei pea. Endine võitluskunstide treener Armin tegutseb filmis sihikindlalt selle nimel, et arendada välja parim versioon iseendast ja hakata seejärel ka ise coach'iks.

Režissöör Kaupo Kruusiaugu sõnul jälgis filmimeeskond tegelaste arengut ligi nelja aasta jooksul. "Tahtisime olla tunnistajaks seanssidel, kuhu mahuvad tavaliselt vaid klient ja nõustaja. Saime kaasa elada tegelaste tõusudele ja mõõnadele," sõnas ta. "Kõik kolm peategelast on avatud ja julged inimesed ning minu suur lugupidamine neile, et nad lubasid jälgida oma isiklikku muutumise teekonda."

Laiemalt intrigeeris filmi autorit coaching'u-maailma uurima asjaolu, et kõikvõimalike nõustajate palett on Eestis omajagu kirju. "Samavõrd eripalgeline ja suur näib olevat ka inimeste soov saada nõu, kuidas elada paremini, õnnelikumalt, edukamalt. Ma ei sea seda soovi kuidagi kahtluse alla, küll aga tundub mulle, et meie erinevad soovid võivad omavahel mõnikord vastuollu minna. Tekib küsimus, kui vabad me ikkagi oma unistustes ja soovides oleme ning millal muutub eneseareng enese lõputuks parandamiseks."

Filmi "Coaching tavalisele inimesele" operaatoriteks on Aivo Rannik, Erik Põllumaa ja Kaupo Kruusiauk. Monteeris Kaie-Ene Rääk, platsiheli salvestas Mart Kessel-Otsa ning helirežissöör on Harmo Kallaste. Filmile lõi originaalmuusika helilooja Janek Murd.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

19:25

Otseülekanne homme: kunstnike liidu erakorralise oksjon Uuendatud

19:13

Galerii: president Alar Karisest valmis portreemaal Uuendatud

18:49

Kuressaare teatris jõudis lavale Neil Simoni komöödia "Paljajalu pargis"

18:34

Fotod: ringhäälingumuuseumi näitus tutvustab eestikeelse raadio teerajajaid

16:55

Arvo Volmer: jutt usalduse puudumisest Estonias on mulle arusaamatu

16:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Kaupo Kruusiaugu uus dokfilm "Coaching tavalisele inimesele"

15:31

Pildid: Kristjan Järvi astus Hamburgis lavale koos Briti popstaari Calum Scottiga

15:22

Galerii: Pocos avatakse näitus David Bowie ja jaapani fotograafi Masayoshi Sukita pikast koostööst

14:42

"Plekktrummi" külaline on Maarja Nuut

14:41

Tallinna Fotokuud hakkavad juhtima kunstnikud Marge Monko ja Cloe Jancis

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

07.10

Endla teatris jõuab Andrus Vaariku käe all lavale "Rahauputus"

14:06

Nobeli kirjanduspreemia pälvis Anne Carson Uuendatud

16:55

Arvo Volmer: jutt usalduse puudumisest Estonias on mulle arusaamatu

19:25

Otseülekanne homme: kunstnike liidu erakorralise oksjon Uuendatud

06.10

Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

07.10

Eesti muusikaõpik pälvis Frankfurdi raamatumessil kõrge tunnustuse

07.10

Järvamaa muuseumisse jõudsid kooliõpetaja Indrek Kuuse maketid Paide kirikust

14:38

Hanneleele Kaldmaa: Nobeli pälvinud Anne Carsonit on raske raamidesse mahutada

10:58

Galerii: Rakvere linnuses jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastus "Agnes Dei"

07.10

PÖFF-i põhivõistlusprogrammi pääses Janno Jürgensi uus film "Mind ei ole sinuta"

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo